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SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt

SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt

Der Softwarekonzern SAP hat seine Bilanz für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Wie sich das vergangene Jahresviertel und Halbjahr entwickelt hat.

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SAP hat am Donnerstagabend die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 und erste Halbjahr 2026 vorgelegt.

Die für das abgelaufene Jahresviertel präsentierten Zahlen zeigen einen Gewinn pro Aktie von 1,89 Euro. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber den 1,45 Euro des Vorjahresquartals dar. Experten waren zuvor von 1,76 Euro Gewinn je Aktie ausgegangen.
Umgesetzt wurden im abgeschlossenen Jahresviertel 9,878 Milliarden Euro, verglichen mit 9,03 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Hier lagen die Analystenprognosen bei einem Wert von 9,85 Milliarden Euro. Darunter zog der Cloudumsatz unerwartet kräftig um 22 Prozent an.

Im ersten Halbjahr belief sich das EPS auf 3,55 Euro, nach 2,98 Euro je Anteilsschein im Vorjahreszeitraum. Ausserdem setzte SAP in diesem Zeitraum 19,432 Milliarden Euro um, verglichen mit 18,04 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025.

SAP senkt Ausblick für operativen Gewinn wegen Zukäufen

Europas grösster Softwarehersteller SAP kommt trotz widriger Bedingungen in der Weltwirtschaft gut voran mit dem Abschluss von Cloud-Aboverträgen. Der in den kommenden 12 Monaten zu erwartende Umsatz mit diesen Verträgen legte bis Ende Juni im Jahresvergleich um 27 Prozent auf einen Stand von 22,9 Milliarden Euro zu, wie die Walldorfer am späten Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. Das war auch ein schnelleres Wachstum als im ersten Quartal.

Das Tempo der Nachfrage liess bei den Anlegern verschmerzen, dass sich das operative Ergebnis im Quartal schwächer entwickelte als gedacht und SAP-Chef Christian Klein in dem Bereich wegen zweier Zukäufe auch die Jahresprognose senkte.

Klein führte das Abschneiden beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, auf die Initiativen rund um Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zurück. "Dieses Ergebnis wird durch unsere Strategie für das autonome Unternehmen gestützt, in deren Rahmen unsere SAP Autonomous Suite und SAP Business AI Platform auf grosse Resonanz stossen", sagte er laut Mitteilung.

Im Juli hatte SAP die Übernahmen von Dremio und Prior Labs abgeschlossen. Bei beiden kleineren Einheiten dürften im zweiten Halbjahr Verluste auflaufen, sagte Finanzchef Dominik Asam in einem Telefoncall mit Journalisten. Die Übernahmen seien auch der alleinige Grund für den beim Ergebnis geänderten Ausblick. So geht das Management beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern währungsbereinigt dieses Jahr nur noch von einem Wachstum zwischen 13 und 17 Prozent aus. Klein hatte zuvor noch 14 bis 18 Prozent anvisiert.

Im zweiten Quartal blieb SAP bei der Kennzahl zudem hinter den Erwartungen zurück, sie stieg um 7 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro. Asam verwies unter anderem auf höhere Marketingkosten für die KI-Produktangebote. Unter dem Strich machte SAP mit 2,21 Milliarden Euro in den drei Monaten bis Ende Juni gut ein Viertel mehr Gewinn als ein Jahr zuvor.

Der Gesamtumsatz legte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro zu. Darunter zog der Cloudumsatz unerwartet kräftig um 22 Prozent an. Bei den Umsatzkennzahlen sowie dem erwarteten Barmittelzufluss von rund 10 Milliarden Euro blieb das Unternehmen denn auch bei seinen Jahresprognosen. Allerdings unterstellt das Management dabei, dass es im Nahostkrieg bald eine Deeskalation gibt.

Die SAP-Aktie zeigt sich am Freitag im XETRA-Handel zeitweise um 5,05 Prozent höher bei 134,80 Euro.

Carolin Ludwig, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international

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