Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab am Donnerstag nach.

Der SMI startete bereits tiefer und rutschte im Verlauf weiter ab. 0,71 Prozent tiefer bei 14'214,95 Punkten ging er in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenso schwächer und beendeten die Sitzung 0,7 Prozent leichter bei 19'949,63 Zählern bzw. 0,9 Prozent leichter bei 2'259,86 Punkten.

Hierzulande erreichte die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmensnachrichten ihren Höhepunkt. Mit Nestlé, Roche, Givaudan und Kühne+Nagel legten gleich vier SMI-Unternehmen Zahlen vor. Dabei wurde der SMI vom Kurseinbruch beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé stark belastet. Auch in den hinteren Reihen publizierten zahlreiche Firmen ihre Halbjahreszahlen. Derweil trieb die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis weiter nach oben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten.

Der DAX startete bereits schwächer in die Sitzung und weitete seine Verluste im Laufe des Tages weiter aus. Letztlich notierte er 1,56 Prozent im Minus bei 24'763,12 Punkten.

Für Unsicherheit sorgten die weiter steigenden Ölpreise und Gewinnmitnahmen bei Chipwerten als Reaktion auf einen enttäuschenden Ausblick von STMicroelectronics .

Zudem herrschte Zurückhaltung, weil Europas grösster Softwarekonzern SAP am Abend nach US-Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen vorlegt. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Leitzinsen im Euroraum unverändert zu lassen, war derweil vom Markt erwartet worden und bewegte dementsprechend kaum.

Steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg schürten weiter Inflationsängste und blieben damit ein Problem für die Märkte. Der Preis für die Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im September stieg zeitweise über die Marke von 99 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Zudem erklärten vom Iran unterstützte Huthi-Milizen, sie hätten zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen; dies verschärft den Nahostkonflikt weiter und droht zu schwerwiegenderen Versorgungsunterbrechungen zu führen.

Als Belastung hinzukam, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen der US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten - obwohl der InternetrieseAlphabet im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen hatte.

WALL STREET

Die US-Börsen erlitten im Donnerstagshandel deutliche Verluste.

Der Dow Jones Industrial gab bis zum Handelende um 0,97 Prozent auf 51'711,65 Punkte nach. Bereits zu Handelsbeginn hatte er klar im Minus gelegen, daran hatte sich auch im Verlauf nicht viel geändert.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Verlust von 2,15 Prozent bei 25'137,69 Zählern aus der Sitzung. Auch er war schon zur Eröffnung kräftig gefallen und hatte die Abgaben dann mit der Zeit noch vergrössert.

Geschäftszahlen und Ausblicke von Technologieunternehmen hatten Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) nicht ausgeräumt. Parallel entfachte die Ölpreisrally Inflationssorgen und weckte die Befürchtung möglicher Zinserhöhungen. "Die Inflation steht heute ganz oben auf der Agenda der Märkte", konstatiert Marktstretege Henry Allen von der Deutschen Bank.

Denn im Iran-Krieg droht eine weitere Eskalationsstufe. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben Angriffe auf zwei saudische Öltanker im Roten Meer gemeldet. Nur noch wenige Schiffe passieren die Strasse von Hormus. Und aus Daten von Kpler geht hervor, dass immer mehr Schiffe auch die Route durch das Rote Meer meiden, nachdem die Huthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt haben. US-Präsident Donald Trump will den Iran für künftige Angriffe der Huthis zur Verantwortung ziehen. Die USA verlegten unterdessen massiv Streitkräfte und Waffen in die Region, wie das Wall Street Journal berichtete.

ASIEN

In Asien werden am Freitag Verluste gemacht.

Der Nikkei 225 verliert zeitweise 3 Prozent auf 64.430,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt das Börsenbarometer Shanghai Composite derweil 1,2 Prozent auf 3.830,19 Zähler.

Im Minus präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 1,2 Prozent auf 24.891,84 Einheiten abgibt.

Mit deutlichen Kursverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Der Handelsstreit der USA mit zahlreichen anderen Ländern verschärft sich wieder. US-Präsident Donald Trump hat neue Importzölle von 10 bis 12 Prozent angekündigt - dieses Mal mit der Begründung, dass die betroffenen Länder nicht entschieden genug gegen Zwangsarbeit vorgingen. Die neuen Zölle sollen temporäre Abgaben von 10 Prozent ablösen, die am Freitag auslaufen und eingeführt worden waren, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA den Grossteil anderer von Trump festgelegter Zölle für ungültig erklärt hatte.

Daneben dämpft der andauernde Iran-Krieg die Stimmung, der sich nun auch ins Rote Meer ausgedehnt hat. Dort haben die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen saudi-arabische Tankschiffe angegriffen. Die Route durch das Rote Meer war ein alternativer Transportweg für Öl, nachdem die Strasse von Hormus blockiert worden war. Präsident Trump will den Iran für künftige Huthi-Angriffe zur Verantwortung ziehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires