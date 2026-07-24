Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’215 -0.7%  SPI 19’932 -0.8%  Dow 51’712 -1.0%  DAX 24’763 -1.6%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 6’210 -1.7%  Gold 4’023 -0.6%  Bitcoin 53’290 0.3%  Dollar 0.8172 0.1%  Öl 100.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Novartis1200526Kühne + Nagel International2523886Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie klettert zeitweise in Richtung 700-US-Dollar-Marke: Kommt jetzt ein Aktiensplit?
Cathie Wood kauft nach Kursrutsch bei Tesla-Aktie kräftig zu
Aktien vor Verschmelzung? Analyst sieht höhere Chancen für Fusion von Tesla und SpaceX
Warner-Aktie: US-Richterin legt Übernahme bis Mitte August auf Eis
SAP-Aktie freundlich: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 24.07.2026 07:44:41

Asiens Börsen im Minus

An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gab am Donnerstag nach.

Der SMI startete bereits tiefer und rutschte im Verlauf weiter ab. 0,71 Prozent tiefer bei 14'214,95 Punkten ging er in den Feierabend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenso schwächer und beendeten die Sitzung 0,7 Prozent leichter bei 19'949,63 Zählern bzw. 0,9 Prozent leichter bei 2'259,86 Punkten.

Hierzulande erreichte die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmensnachrichten ihren Höhepunkt. Mit Nestlé, Roche, Givaudan und Kühne+Nagel legten gleich vier SMI-Unternehmen Zahlen vor. Dabei wurde der SMI vom Kurseinbruch beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé stark belastet. Auch in den hinteren Reihen publizierten zahlreiche Firmen ihre Halbjahreszahlen. Derweil trieb die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis weiter nach oben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten.

Der DAX startete bereits schwächer in die Sitzung und weitete seine Verluste im Laufe des Tages weiter aus. Letztlich notierte er 1,56 Prozent im Minus bei 24'763,12 Punkten.

Für Unsicherheit sorgten die weiter steigenden Ölpreise und Gewinnmitnahmen bei Chipwerten als Reaktion auf einen enttäuschenden Ausblick von STMicroelectronics .

Zudem herrschte Zurückhaltung, weil Europas grösster Softwarekonzern SAP am Abend nach US-Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen vorlegt. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Leitzinsen im Euroraum unverändert zu lassen, war derweil vom Markt erwartet worden und bewegte dementsprechend kaum.

Steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg schürten weiter Inflationsängste und blieben damit ein Problem für die Märkte. Der Preis für die Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im September stieg zeitweise über die Marke von 99 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Zudem erklärten vom Iran unterstützte Huthi-Milizen, sie hätten zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen; dies verschärft den Nahostkonflikt weiter und droht zu schwerwiegenderen Versorgungsunterbrechungen zu führen.

Als Belastung hinzukam, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen der US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten - obwohl der InternetrieseAlphabet im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen hatte.

WALL STREET

Die US-Börsen erlitten im Donnerstagshandel deutliche Verluste.

Der Dow Jones Industrial gab bis zum Handelende um 0,97 Prozent auf 51'711,65 Punkte nach. Bereits zu Handelsbeginn hatte er klar im Minus gelegen, daran hatte sich auch im Verlauf nicht viel geändert.
Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Verlust von 2,15 Prozent bei 25'137,69 Zählern aus der Sitzung. Auch er war schon zur Eröffnung kräftig gefallen und hatte die Abgaben dann mit der Zeit noch vergrössert.

Geschäftszahlen und Ausblicke von Technologieunternehmen hatten Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) nicht ausgeräumt. Parallel entfachte die Ölpreisrally Inflationssorgen und weckte die Befürchtung möglicher Zinserhöhungen. "Die Inflation steht heute ganz oben auf der Agenda der Märkte", konstatiert Marktstretege Henry Allen von der Deutschen Bank.

Denn im Iran-Krieg droht eine weitere Eskalationsstufe. Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben Angriffe auf zwei saudische Öltanker im Roten Meer gemeldet. Nur noch wenige Schiffe passieren die Strasse von Hormus. Und aus Daten von Kpler geht hervor, dass immer mehr Schiffe auch die Route durch das Rote Meer meiden, nachdem die Huthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt haben. US-Präsident Donald Trump will den Iran für künftige Angriffe der Huthis zur Verantwortung ziehen. Die USA verlegten unterdessen massiv Streitkräfte und Waffen in die Region, wie das Wall Street Journal berichtete.

ASIEN

In Asien werden am Freitag Verluste gemacht.

Der Nikkei 225 verliert zeitweise 3 Prozent auf 64.430,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt das Börsenbarometer Shanghai Composite derweil 1,2 Prozent auf 3.830,19 Zähler.

Im Minus präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 1,2 Prozent auf 24.891,84 Einheiten abgibt.

Mit deutlichen Kursverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Der Handelsstreit der USA mit zahlreichen anderen Ländern verschärft sich wieder. US-Präsident Donald Trump hat neue Importzölle von 10 bis 12 Prozent angekündigt - dieses Mal mit der Begründung, dass die betroffenen Länder nicht entschieden genug gegen Zwangsarbeit vorgingen. Die neuen Zölle sollen temporäre Abgaben von 10 Prozent ablösen, die am Freitag auslaufen und eingeführt worden waren, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA den Grossteil anderer von Trump festgelegter Zölle für ungültig erklärt hatte.

Daneben dämpft der andauernde Iran-Krieg die Stimmung, der sich nun auch ins Rote Meer ausgedehnt hat. Dort haben die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen saudi-arabische Tankschiffe angegriffen. Die Route durch das Rote Meer war ein alternativer Transportweg für Öl, nachdem die Strasse von Hormus blockiert worden war. Präsident Trump will den Iran für künftige Huthi-Angriffe zur Verantwortung ziehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

23.07.26 Logo WHS Nasdaq-Schock zur Eröffnung: Absturz, V-Reversal und 100-Punkte-Kerzen!
23.07.26 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
23.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Emissionshandel – Neue Regeln, altes Prinzip/Pan American Silver – Enorme Reserven
23.07.26 Roche und Nestlé heute im Fokus
23.07.26 Marktüberblick: Airbus und Gea haussieren
23.07.26 Südkorea: Das Nervenzentrum der KI-Revolution
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’783.99 19.61 STVB4U
Short 15’093.37 13.77 SK3BLU
Short 15’684.18 8.73 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’214.95 23.07.2026 17:31:36
Long 13’604.51 19.61 S6BJTU
Long 13’294.29 13.77 SPB9EU
Long 12’713.06 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
24.07.26 ABHOTEL CO. LTD. Registered Shs / Quartalszahlen
24.07.26 Acerinox S.A. / Quartalszahlen
24.07.26 Alicorp SAA Registered Shs / Quartalszahlen
24.07.26 Almirall / Quartalszahlen
24.07.26 Almirall SA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen
24.07.26 Altair Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen
24.07.26 American Express Co Canadian Depository Receipt Hedge Reg S / Quartalszahlen
24.07.26 American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
24.07.26 S&P Global Services PMI
24.07.26 S&P Global Manufacturing PMI
24.07.26 S&P Global Composite PMI
24.07.26 GfK Consumer Confidence
24.07.26 National Consumer Price Index (YoY)
24.07.26 National CPI ex Fresh Food (YoY)
24.07.26 National CPI ex Food, Energy (YoY)
24.07.26 Foreign Bond Investment
24.07.26 Foreign Investment in Japan Stocks
24.07.26 Jibun Bank Services PMI
24.07.26 Jibun Bank Manufacturing PMI
24.07.26 Handelsbilanz auf Zollbasis
24.07.26 Importpreise ( Jahr )
24.07.26 Exportpreise ( Jahr )
24.07.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
24.07.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex
24.07.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe
24.07.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
24.07.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
24.07.26 Erzeugerpreisindex ( Monat )
24.07.26 Arbeitslosenquote
24.07.26 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
24.07.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
24.07.26 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
24.07.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
24.07.26 Gfk Verbrauchervertrauen
24.07.26 Arbeitslosenquote (3M)
24.07.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
24.07.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
24.07.26 HCOB Composite PMI
24.07.26 HCOB EMI Gesamtindex
24.07.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.07.26 HCOB EMI Dienstleistungen
24.07.26 Auslandsankünfte
24.07.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
24.07.26 HCOB Composite EMI
24.07.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.07.26 Geldmenge M3
24.07.26 Kredite an den Privatsektor
24.07.26 M2 Geldmenge
24.07.26 S&P Global Gesamt-EMI
24.07.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
24.07.26 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
24.07.26 Interest Rate Decision
24.07.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
24.07.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
24.07.26 Bankkredit-Wachstum
24.07.26 Devisenreserven, USD
24.07.26 Arbeitslosenquote
24.07.26 Arbeitslosenquote, saisonbereinigt
24.07.26 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
24.07.26 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
24.07.26 Neuer Immobilienpreisindex (Monat)
24.07.26 Preisindex für neue Immobilien (Jahr)
24.07.26 Industrieproduktpreise (Monat)
24.07.26 Rohstoffpreisindex
24.07.26 Leitindikator
24.07.26 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
24.07.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
24.07.26 S&P Global EMI Gesamtindex
24.07.26 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
24.07.26 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
24.07.26 EZB-Mitglied Lane spricht
24.07.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
24.07.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
24.07.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
24.07.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
24.07.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
24.07.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
24.07.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
24.07.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé-Aktie sackt kräftig ab: Absatzmengen steigen - Profitabilität bleibt unter Druck
SAP-Aktie freundlich: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
ServiceNow-Aktie dennoch schwächer: Gewinn deutlich höher - Prognosen übertroffen
Tesla-Aktie -14 Prozent: Höhere Erlöse, aber Gewinn enttäuscht
Alphabet offenbart erstmals offiziellen Wert der SpaceX-Beteiligung: So viel steckt im Musk-Konzern
Nestlé Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagvormittag aus Nestlé
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Abschlägen
Roche-Aktie springt an: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Währungseffekte belasten weiter
SpaceX-Aktie vor herbem Rückschlag? Warum ein Analyst 30 Prozent Abwärtspotenzial sieht
Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Mittag deutlich nach

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1484 0.0020
1.36