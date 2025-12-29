|
29.12.2025 09:02:43
EUREX/Bund-Future zieht an
DOW JONES--Nachdem der Bund-Future am frühen Montag zeitweise im Minus notierte, handelt er inzwischen höher. Der Datenkalender ist leer, von dieser Seite kommt kein Impuls. Vielmehr dürfte das geringe Handelsvolumen am vorletzten Handelstag des Jahres die Bewegung verstärken. Der März-Kontrakt steigt um 27 Ticks auf 127,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,77 Prozent und das Tagestief bei 127,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 54.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 116,16 Prozent.
DJG/thl/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 29, 2025 03:03 ET (08:03 GMT)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart in Grün. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich.