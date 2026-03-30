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30.03.2026 08:12:40
EUREX/Bund-Future zieht am Morgen an
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.10 Uhr um 34 Ticks auf 124,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,85 Prozent und das Tagestief bei 124,48 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.621 Kontrakte. Der Buxl-Futures verbessert sich um 62 Ticks auf 108,84 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 19 Ticks auf 115,16 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 30, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)
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