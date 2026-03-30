Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’669 0.8%  SPI 17’673 0.7%  Dow 45’248 0.2%  DAX 22’563 1.2%  Euro 0.9169 -0.3%  EStoxx50 5’542 0.7%  Gold 4’518 0.6%  Bitcoin 53’343 1.0%  Dollar 0.7999 0.1%  Öl 113.2 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Roche1203204Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
Rohstoffkurse am Abend
Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?
CrowdStrike profitiert von Analysten-Upgrade - Kursziel steigt
Suche...

Viridian Therapeutics Aktie 59524505 / US92790C1045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Biotech-Beben 30.03.2026 20:33:00

Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma

Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma

Studiendaten sorgen im Biotech-Sektor für starke Kursbewegungen - allerdings nicht immer in die erwartete Richtung. Es kommt zu massiven Kursauschlägen.

Viridian Therapeutics
16.09 EUR -31.42%
Kaufen Verkaufen
• Viridian-Aktie fällt trotz positiver Studiendaten
• Connect Biopharma trotz Daten und Finanzierung schwach
Biotech-Sektor zeigt hohe Volatilität

Der Biopharma-Sektor erlebt am Montag einen ereignisreichen Handelstag. Während positive klinische Ergebnisse normalerweise als Garant für steigende Kurse gelten, zeigt das Beispiel von Viridian Therapeutics, dass der Markt bisweilen mit unerwarteter Skepsis reagiert. Gleichzeitig sorgt Connect Biopharma mit einer Kombination aus Studienerfolgen und einer gesicherten Finanzierung für Aufsehen unter den Anlegern.

Viridian Therapeutics schliesst Phase-3-Studie erfolgreich ab

Das Unternehmen Viridian Therapeutics gab am Montag positive Topline-Ergebnisse seiner Phase-3-Studie "REVEAL1" bekannt, in der das Medikament Elegrobart zur Behandlung von aktiver endokriner Orbitopathie (TED) untersucht wurde. Laut der offiziellen Pressemitteilung von Viridian Therapeutics erreichte die Studie ihren primären Endpunkt mit einer statistisch signifikanten Verbesserung des Proptosis-Ansprechens (Rückgang des Hervortretens der Augen) nach 24 Wochen im Vergleich zu Placebo. Auch alle wichtigen sekundären Endpunkte wurden erreicht, wobei Elegrobart ein günstiges Sicherheitsprofil ohne schwerwiegende Nebenwirkungen oder Hörstörungen aufwies.

Viridian-Aktie mit rätselhaftem Kurssturz trotz klinischem Erfolg

Trotz der objektiv positiven Studiendaten erlebt die Aktie von Viridian Therapeutics einen deutlichen Rücksetzer: An der NASDAQ bricht der Anteilsschein zeitweise um 32,2 Prozent auf 18,57 US-Dollar ein, was Analysten teilweise auf Gewinnmitnahmen oder die Sorge vor künftiger Konkurrenz durch subkutane Verabreichungsformen zurückführten. Anleger schienen den Erfolg bereits eingepreist zu haben, was zu einer klassischen "Sell the News"-Reaktion führte, bei der das Papier trotz des klinischen Meilensteins massiv unter Druck gerät.

Connect Biopharma mit Rademikibart und frischem Kapital

Die Connect Biopharma-Aktie fällt an der NASDAQ satte 17,25 Prozent auf 2,855 US-Dollar. Das Unternehmen verkündete am Montag hervorragende Daten für seinen Wirkstoff Rademikibart. In einer Phase-3-Studie zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis demonstrierte der Wirkstoff laut Unternehmensangaben ein "Best-in-Class"-Potenzial mit einer signifikanten Verbesserung der Hautreinheit und Juckreizlinderung. Parallel dazu meldete das Unternehmen den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 202 Millionen US-Dollar, was die finanzielle Reichweite bis ins Jahr 2027 sichern soll. Die Nachricht, dass sowohl die klinische Validierung als auch die finanzielle Stabilität der Firma gestärkt wurden, kam am Markt offenbar positiv an.

BioNTech als Anker im volatilen Marktumfeld

Inmitten dieser spezifischen Einzelwertbewegungen bleibt BioNTech ein zentraler Akteur im Sektor. Während sich spezialisierte Firmen wie Viridian auf Antikörper-Therapien fokussieren, setzt BioNTech weiterhin auf seine breit angelegte Strategie, die mRNA-Plattform mit strategischen Zukäufen im Bereich der Immunonkologie und Entzündungskrankheiten zu kombinieren. In der aktuellen Marktphase dient BioNTech für viele Anleger als Massstab für die Bewertung von Pipeline-Fortschritten, da das Mainzer Unternehmen über die notwendigen Cash-Reserven verfügt, um potenzielle Konkurrenten oder deren Technologien zu integrieren.

Anders als bei den Branchenkollegen halten sich die Kursbewegungen bei der BioNTech-Aktie in Grenzen: An der NASDAQ zeigt sich der Anteilsschein mit einem überschaubaren Minus von 0,32 Prozent auf 85,41 US-Dollar.

Volatile Marktstimmung im Biotech-Sektor

Die aktuellen Bewegungen verdeutlichen die hohe Volatilität und die komplexen Erwartungshaltungen im Bereich Biotechnologie. Während Connect Biopharma durch die Kombination aus Daten und Kapital überzeugte, zeigt der Fall Viridian, dass klinische Wirksamkeit allein an der Börse nicht immer ausreicht, um das Vertrauen der Investoren kurzfristig zu halten.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysten-Check: So viel geht noch bei der Siemens Energy-Aktie

Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu Viridian Therapeutics

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Viridian Therapeutics

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:15 UBS Logo Regenerative Energie: Die Wende läuft
09:35 Lage in Nahost weiter unklar
09:31 Marktüberblick: Evonik Industries gesucht
08:52 BioNTech im Umbruch
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’146.16 19.64 BWLSFU
Short 13’408.54 13.81 BI8SQU
Short 13’907.68 8.92 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’668.67 30.03.2026 17:30:34
Long 12’114.01 19.64 SZHBKU
Long 11’825.87 13.66 SQOB2U
Long 11’327.43 8.85 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Gold, Öl & Co. in KW 13: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX fester -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Analysten-Check: So viel geht noch bei der Siemens Energy-Aktie
Aluminiumpreis hebt ab: Jetzt bei Aktien von Alcoa, Rio Tinto & Co. einsteigen?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma
Citigroup tritt auf die Krypto-Bremse: Warum die Wall Street bei Bitcoin jetzt zögert
Idorsia-Aktie springt an: Forschungsfortschritt bei Kindern mit Schlafstörungen erzielt

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.