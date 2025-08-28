Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.08.2025 19:49:39

EU unterbreitet Vorschlag für Zollsenkungen auf US-Produkte

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die Europäische Union hat am Donnerstag Pläne zur Senkung ihrer Zölle auf eine Reihe von US-Produkten vorgelegt. Damit sollen die USA dazu bewegt werden, ihre Abgaben für den Automobilsektor der EU zügig zu reduzieren. Der Schritt erfolgt eine Woche, nachdem beide Seiten gemeinsam erklärt hatten, dass die USA ihre Autozölle nicht senken würden, solange der Staatenblock keine Massnahmen zur Senkung seiner Zölle auf US-Produkte ergreife. Die US-Regierung stellte in Aussicht, die Autozölle rückwirkend zum 1. August zu senken, sofern die EU noch vor Ende dieses Monats einen Gesetzesvorschlag zur Senkung ihrer Zölle vorlegen werde, wie EU-Vertreter sagten.+

Derzeit liegen die Zölle auf Automobile bei 27,5 Prozent. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen eines im vergangenen Monat erstmals angekündigten Abkommens zugesagt, sie auf 15 Prozent zu senken.

Der EU-Vorschlag sieht vor, dass die Union die Zölle für eine Reihe von Industrie- und Agrarprodukten aus den USA - darunter Maschinen, Autos und Kunststoffe - aufheben oder senken wird. Ausserdem ist die Einführung von Zollkontingenten für bestimmte Produkte geplant, sodass eine begrenzte Menge dieser Produkte zollfrei in die EU eingeführt werden könnte.

Der Vorschlag muss noch vom Europäischen Parlament und den Mitgliedsstaaten genehmigt werden, damit er in Kraft treten kann. EU-Vertreter erklärten jedoch, dass er lediglich formell vorgelegt und nicht als Gesetz verabschiedet werden müsse, damit die USA mit der Senkung ihrer Autozölle begännen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 13:50 ET (17:50 GMT)

