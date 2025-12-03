TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.12.2025 06:45:36
EU-Einigung zu Pauschalreisen soll Rechte Reisender stärken
BRÜSSEL (awp international) - Reisende sollen in der EU künftig mehr Rechte bei der Stornierung von gebuchten Pauschalreisen und Kostenerstattung haben. Das sieht eine in Brüssel erzielte Einigung zwischen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments vor, die in der Praxis aber noch keine Wirkungskraft hat.
Wer seinen als Komplettpaket gebuchten Urlaub aus aussergewöhnlichen und unvermeidbaren Umständen stornieren muss, soll dafür keine Gebühr mehr zahlen müssen. Welche Gründe dabei als höhere Gewalt verstanden würden, sei vom Einzelfall abhängig, heisst es in einer Mitteilung.
Sagt der Veranstalter eine Pauschalreise ab, ist er der Einigung zufolge verpflichtet, seinen Kunden das Geld innerhalb von 14 Tagen zu erstatten. Zwar können auch Gutscheine als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese Option ablehnen. Laut Mitteilung müssen die Gutscheine mindestens den Wert der sonst fälligen Erstattung haben.
Reisende sollen zukünftig zudem Anspruch auf mehr Informationen zu ihrer Pauschalreise haben. Dazu gehören Angaben zu den verfügbaren Zahlungsmethoden, relevanten Pass- und Visabestimmungen, Stornierungsgebühren sowie Informationen zur Barrierefreiheit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Die EU-Kommission hatte Ende 2023 Vorschläge für eine Anpassung der Regeln gemacht. Die nun erzielte Einigung muss noch formell vom Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten im Rat bestätigt werden. Nach Inkrafttreten sollen die Mitgliedstaaten 28 Monate Zeit haben, die EU-Richtlinie in nationale Gesetzgebung zu giessen./tre/DP/zb
Nachrichten zu TUI AG
|
01.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.12.25
|November 2025: Experten empfehlen TUI-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.11.25
|TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt (finanzen.ch)
|
26.11.25
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
25.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
25.11.25
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Plus -- DAX zieht letztlich an -- US-Börsen mit Gewinnen -- Börsen in Fernost beenden Handel verhalten
Der heimische Aktienmarkt und der DAX fuhren am Dienstag moderate Gewinne ein. Auch an der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Unterdessen blieben die Anleger in Asien überwiegend in Deckung.