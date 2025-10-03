Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Diese neue ETF-Trends bringen Gefahren für Anleger mit sich
Milliardendeal zwischen Oracle und OpenAI sorgt für Euphorie und Skepsis
Boeing-Aktie leichter: Start von Langstreckenflieger 777X verzögert sich wohl weiter
Emmi-Aktie: Analyst Patrik Schwendimann wird Investor-Relations-Chef
ALSO-Aktie: Konzernleitung wird verkleinert
03.10.2025 08:46:39

Ethylen-Klägerliste wird bei Clariant immer länger

BASF
40.97 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant wird von BP Europe und Exxonmobil wegen Ethylen-Preisabsprachen verklagt. Clariant gehöre zu einem von insgesamt vier Unternehmen, die in Deutschland verklagt werden, teilte der Konzern am Freitagvormittag mit. Gefordert werde in den Klagen ein Schadenersatz von insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro und 860 Millionen Euro im Zusammenhang mit einem Verstoss gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt, der von der Europäischen Kommission im Juli 2020 sanktioniert wurde. Clariant weist die Vorwürfe zurück und will seine Position in dem Verfahren "mit Nachdruck verteidigen".

Bei BP und Exxonmobil war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich. Mit der jüngsten Klage wird die Schlange der Kläger bei den Schweizern immer länger. Im Sommer hatte Lyondellbasell bei Gericht gegen Clariant und drei andere Unternehmen einen Schadenersatz von 1,6 Milliarden Euro geltend gemacht. Unter anderem auch die österreichische OMV und die deutsche BASF beschreiten derzeit den Klageweg.

Im Juli 2020 verhängte die Europäische Kommission gegen Clariant und drei weitere Unternehmen (Orbia, Celanese und Westlake) eine Geldbusse von 260 Millionen Euro für die Beteiligung an einem Ethylen-Einkaufskartell, wobei der Anteil von Clariant 155,8 Millionen Euro betrug. Das Kartell soll den Austausch sensibler Informationen und die Koordinierung von Massnahmen zur Beeinflussung des Ethylenpreises in Europa zwischen 2011 und 2017 umfasst haben. Clariant räumte damals seine Rolle bei der Zuwiderhandlung ein und kooperierte bei den Ermittlungen, was zu einer Verringerung der Strafe führte.

Ethylen dient als Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 02:47 ET (06:47 GMT)

06:59 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
02.10.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
