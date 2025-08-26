Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.08.2025 12:59:41

Essilorluxottica prüft Kauf weiterer Nikon-Anteile - Agentur

DOW JONES--Essilorluxottica prüft nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Aufstockung seiner Anteile am japanischen Optikgeräte-und Kamera-Hersteller Nikon Corp. Der französisch-italienische Brillenkonzern erwäge, von derzeit 9 Prozent bis auf 20 Prozent zu erhöhen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Es gebe dazu Gespräche, aber es sei nicht sicher, dass es zu einem Abschluss komme, sagten die Insider.

Vertreter von Essilorluxottica und Nikon wollten die Informationen Bloomberg gegenüber nicht kommentieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 07:00 ET (11:00 GMT)