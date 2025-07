EssilorLuxottica-Aktien heben ab: Meta erwirbt offenbar Anteil an EssilorLuxottica

Das US-Unternehmen habe einen Anteil von knapp drei Prozent für etwa drei Milliarden Euro erworben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Meta erwäge zudem, seinen Anteil im Laufe der Zeit auf etwa fünf Prozent aufzustocken. Die Investition sei als finanzielles Bekenntnis zum schnell wachsenden Markt für "Smart Glasses" zu verstehen. Vertreter beider Unternehmen wollten sich Bloomberg zufolge dazu nicht äussern.

An der Börse sorgten die Neuigkeiten nur bei den Franzosen für Bewegung. Für die Aktie von EssilorLuxottica geht es in Paris zeitweise deutliche 4,93 Prozent auf 251,20 Euro nach oben, Meta-Titel zeigen sich vorbörslich an der NASDAQ bei 721,40 US-Dollar 0,10 Prozent höher.

NEW YORK (awp international)