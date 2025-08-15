Erste Schätzungen: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A stellt voraussichtlich am 29.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,240 CNY gegenüber -0,160 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 641,8 Millionen CNY im Vergleich zu 612,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,223 CNY im Vergleich zu -1,200 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden CNY, gegenüber 2,32 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch