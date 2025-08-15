|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A stellt voraussichtlich am 29.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,240 CNY gegenüber -0,160 CNY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 641,8 Millionen CNY im Vergleich zu 612,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,223 CNY im Vergleich zu -1,200 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,03 Milliarden CNY, gegenüber 2,32 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch