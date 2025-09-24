Erste Schätzungen: Seven I präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Seven I wird voraussichtlich am 09.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Seven I 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 20,13 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,706 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 71,72 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 78,50 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

