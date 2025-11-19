Erste Schätzungen: Macys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Macys stellt voraussichtlich am 03.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,149 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,52 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 21,25 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 23,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch