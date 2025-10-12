Erste Schätzungen: Kilroy Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kilroy Realty wird sich voraussichtlich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten schätzen, dass Kilroy Realty für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kilroy Realty für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 273,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus. Im Vorjahr waren 1,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch