Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’497 -0.9%  SPI 17’212 -1.0%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’241 -1.5%  Euro 0.9308 -0.2%  EStoxx50 5’531 -1.7%  Gold 4’018 1.1%  Bitcoin 90’541 -7.8%  Dollar 0.7993 -0.9%  Öl 62.1 -4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Künstliche Intelligenz und Krypto: Diese Chancen und Herausforderungen bietet die Kombination aus KI und Blockchain
Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi zerlegt Tesla Model Y - CEO zeigt Respekt für Rivalen
Henley-Report: Zahl der Krypto-Millionäre steigt auf Rekordniveau
Grösste Hedgefonds: Die Starinvestoren hinter Bridgewater Associates & Co. im Überblick
KI-Boom treibt NVIDIA und Palantir an - doch Analysten sind geteilter Meinung
Suche...
200.- Saxo-Deal

Kilroy Realty Aktie 562230 / US49427F1084

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Kilroy Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kilroy Realty
34.20 EUR -2.29%
Kaufen Verkaufen

Kilroy Realty wird sich voraussichtlich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

3 Analysten schätzen, dass Kilroy Realty für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kilroy Realty für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 273,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus. Im Vorjahr waren 1,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch