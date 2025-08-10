Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Hangzhou Tigermed Consulting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hangzhou Tigermed Consulting veröffentlicht voraussichtlich am 25.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,350 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CNY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,81 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,69 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,28 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,470 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,06 Milliarden CNY, gegenüber 6,58 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch