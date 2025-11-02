Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Full Truck Alliance Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Full Truck Alliance Company
11.40 EUR 2.70%
Full Truck Alliance Company stellt voraussichtlich am 17.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 CNY gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,12 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 422,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,44 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 11,87 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

06:21