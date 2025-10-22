Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie

22.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: FUJIFILM verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FUJIFILM wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,172 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,13 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,31 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,739 USD, gegenüber 0,710 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 22,07 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch