Erste Schätzungen: Fast Retailing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fast Retailing präsentiert voraussichtlich am 09.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,135 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Fast Retailing soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,904 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 22,92 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 20,59 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch