11.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ecovacs Robotics A wird voraussichtlich am 25.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,466 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ecovacs Robotics A 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,13 Milliarden CNY – ein Plus von 26,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ecovacs Robotics A 3,25 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,44 CNY, gegenüber 1,42 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 19,68 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 16,47 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
