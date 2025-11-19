Dom b Aktie 42107679 / US2575541055
19.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Domo B gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Domo B lädt voraussichtlich am 04.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Domo B im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,480 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,92 Prozent auf 79,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Domo B noch 79,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,148 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,130 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 318,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 317,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
