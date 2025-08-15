|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: China Merchants Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
China Merchants Bank präsentiert voraussichtlich am 30.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,49 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China Merchants Bank ein EPS von 1,57 HKD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 86,29 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 139,51 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,81 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,14 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 337,78 Milliarden CNY, gegenüber 542,35 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu China Merchants Bank Co LtdShs -H-
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Merchants Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu China Merchants Bank Co LtdShs -H-
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- SMI beendet Handel etwas höher -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag unbeständig. Der deutsche Aktienmarkt legte zu. Die US-Börsen kamen kaum vom Fleck. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag abwärts.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}