Erste Schätzungen: China Merchants Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China Merchants Bank präsentiert voraussichtlich am 30.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,49 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China Merchants Bank ein EPS von 1,57 HKD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 86,29 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 139,51 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,81 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,14 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 337,78 Milliarden CNY, gegenüber 542,35 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch