19.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Brown-Forman A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Brown-Forman A wird voraussichtlich am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,02 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,65 USD aus. Im Vorjahr waren 1,84 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 3,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Brown-Forman Corp. (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Brown-Forman A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Brown-Forman A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: Brown-Forman A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.06.25
|Ausblick: Brown-Forman A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.05.25
|Erste Schätzungen: Brown-Forman A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Brown-Forman Corp. (A)
