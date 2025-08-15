Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (H) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agricultural Bank of China (H) wird sich voraussichtlich am 30.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,190 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 175,03 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 388,53 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,784 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,810 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 717,29 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.530,04 Milliarden HKD im Vorjahr.

