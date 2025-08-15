Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9412 -0.1%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’337 -0.5%  Bitcoin 95’188 -4.2%  Dollar 0.8079 0.3%  Öl 66.9 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Sika41879292Partners Group2460882Novartis1200526Swissquote1067586DocMorris4261528Swiss Re12688156
Top News
ETF-Portfolio aufbauen: Drei Strategien im Vergleich
Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
Aktien von Krypto-Treasury-Unternehmen - Auf diese Kryptoinvestments setzt Starinvestorin Cathie Wood
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (H) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agricultural Bank of China
0.62 EUR -0.42%
Kaufen Verkaufen

Agricultural Bank of China (H) wird sich voraussichtlich am 30.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,190 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 175,03 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 388,53 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,784 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,810 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 717,29 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.530,04 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Agricultural Bank of China (H)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten