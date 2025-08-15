Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Agricultural Bank of China (A) wird voraussichtlich am 30.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,190 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 175,03 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 50,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Agricultural Bank of China (A) einen Umsatz von 355,03 Milliarden CNY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,784 CNY je Aktie, gegenüber 0,750 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 717,29 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1.404,33 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

