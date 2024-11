Erfolgreicher Auftakt: iPhone 16-Absatz zieht in China zum Verkaufsstart massiv an

• Nachfrage nach iPhone 15 in 2023 schwach• Nachfolgermodell iPhone 16 in China gefragt• Verkaufszahlen um 20 Prozent gestiegen

iPhone 16 beliebt in China

Apples neuestes iPhone-Modell - das iPhone 16 - scheint gerade in China Anklang zu finden. Wie aus einem Bericht des Forschungsunternehmens Counterpoint Research hervorgeht, seien die Verkäufe des neuesten Geräts dort in den ersten drei Wochen nach seiner Markteinführung um 20 Prozent höher ausgefallen als jene des iPhone 15 im Vergleichszeitraum. Bei den Pro- und Pro Max-Modellen sei sogar ein Anstieg von 44 Prozent gegenüber jenen des iPhone 15 zu beobachten. "Wir sehen starke Verkaufszahlen der iPhone 16-Serie in China", betonte Counterpoint.

Vorgängermodell iPhone 15 wenig gefragt

Das Vorgängermodell war in der Volksrepublik China insbesondere aufgrund mangelnder innovativer und neuer Funktionen gar nicht gut angekommen, erinnert MarketWatch. Im September 2023 ging das iPhone 15 in China an den Start, das Interesse hielt sich allerdings in Grenzen. Nachdem das Apple-Smartphone zunächst für 5'999 Yen (etwa 844 US-Dollar) angeboten wurde, wurde der Preis schon wenige Monate später durch hohe Rabatte drastisch gesenkt. Doch nicht nur Apple litt unter der Situation, denn zu der Zeit war ein genereller Einbruch am chinesischen Markt für Smartphones auszumachen.

Apple-Konkurrenz schläft nicht

Nun hat Apple - insbesondere dank des iPhone 16 - wieder aufgeholt gegenüber der Konkurrenz wie Vivo, Huawei oder Xiaomi. Nutzer steigen vermehrt von älteren Modellen auf das iPhone 16 um, hält Counterpoint Research fest.

Dennoch: Trotz der gestiegenen Verkaufszahlen beim iPhone 16 sei anzumerken, dass die Gesamtverkäufe von Apple in China im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um zwei Prozent zurückgegangen seien, so das Forschungsunternehmen weiter. Denn die Konkurrenz schläft nicht, der Wettbewerb auf dem grössten Smartphone-Markt der Welt nimmt zu - lokale Unternehmen wie Huawei geben sich so schnell offenbar nicht geschlagen.

Apple-Aktie auf Kurs

Generell scheint es für die Apple-Aktie in diesem Jahr bislang aber solide zu laufen. Seit Jahresstart hat sich der Kurs an der NASDAQ um rund 21 Prozent verteuert auf zuletzt 233,67 US-Dollar. Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 247,32 US-Dollar - ein Aufwärtspotenzial von etwa 5,84 Prozent. Von 33 bewertenden Wall Street-Analysten empfehlen 23 das Papier des iKonzerns zum Kauf, acht raten zum Halten. Dem gegenüber stehen immerhin zwei Verkaufsempfehlung (Stand: 29. Oktober 2024).

Redaktion finanzen.ch