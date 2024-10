DKSH-Aktie grün: DKSH meldet neuen Auftrag von Applecrumby für Babyprodukte in Malaysia

DKSH werde alle Dienstleistungen für die Marktexpansion erbringen, einschliesslich Verkauf, Marketing vor Ort, Vertrieb, Logistik, Kreditwesen und Inkasso, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Ziel ist es, das Geschäftswachstum von Applecrumby voranzutreiben und den "effizienten und pünktlichen Vertrieb von Applecrumbys hochwertigen Babyprodukten sowohl an unabhängige als auch an Kettenapotheken in der gesamten Region sicherzustellen. Applecrumby ist laut den Angaben eine bekannte lokale Marke und auf natürliche und biologische Babyprodukte wie Tücher, Hautpflege- und Reinigungsartikel spezialisiert.

DKSH-Papiere steigen an der SIX zeitweise um 0,48 Prozent auf 63,00 Schweizer Franken.

tv/kw

Zürich (awp)