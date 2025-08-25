Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.08.2025 17:00:04

EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Schoeller-Bleckmann
27.58 CHF -33.48%
EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG
SBO AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

25.08.2025 / 17:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstösst.
 

1. Emittent: SBO AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: T. Rowe Price Group, Inc.
Sitz: Baltimore, Maryland
Staat: United States
4. Namen der Aktionäre:   T. Rowe Price Associates, Inc.
T. Rowe Price International Ltd.
5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025
 
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
 
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)

Summe von
7.A + 7.B in %
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung
3,99 %
0,00 %
3,99 %
16 000 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
4,12 %
 
4,12 %		  

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 
A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000946652   639 482   3,99 %
Subsumme A 639 482 3,99 %
 
B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    
 
B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    
 
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 T. Rowe Price Group, Inc.        
2 T. Rowe Price Associates, Inc. 1      
3 T. Rowe Price International Ltd. 2      
           
 
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
 
10. Sonstige Kommentare:
-

 

 


25.08.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Österreich
Internet: http://www.sbo.at

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187862  25.08.2025 CET/CEST

