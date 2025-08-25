|Kurse + Charts + Realtime
25.08.2025 17:00:04
EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: SBO AG
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstösst.
1. Emittent: SBO AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräusserung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: T. Rowe Price Group, Inc.
Sitz: Baltimore, Maryland
Staat: United States
4. Namen der Aktionäre: T. Rowe Price Associates, Inc.
T. Rowe Price International Ltd.
5. Datum der Schwellenberührung: 21.8.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
25.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2187862 25.08.2025 CET/CEST
