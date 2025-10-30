EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 11:13:53

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Accentro Real Estate
0.01 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.10.2025 / 11:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Accentro Real Estate AG
Strasse, Hausnr.: Kantstr. 44/45
PLZ: 10625
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200VKLY50XNAFCM46

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: LMR Partners Management Limited
Registrierter Sitz, Staat: Grand Cayman, Kaimaninseln

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
LMR Multi-Strategy Master Fund Limited
LMR CCSA Master Fund Limited

5. Datum der Schwellenberührung:
24.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 22,42 % 0,00 % 22,42 % 284299
letzte Mitteilung 0 % 0 % 0 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A0KFKB3 0 0 0,00 % 0,00 %
DE000A40ZWH7 0 63736 0,00 % 22,42 %
Summe 63736 22,42 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-LMR Partners Management Limited % % %
-LMR Partners LP % % %
-LMR Partners (Offshore) Limited % % %
-LMR Management Services Limited % % %
-LMR Partners AG 22,42 % % %
- % % %
-LMR Partners Management Limited % % %
-LMR Partners LP % % %
-LMR Partners (Offshore) Limited % % %
-LMR Management Services Limited % % %
-LMR Partners LLP 22,42 % % %
- % % %
-LMR Partners Management Limited % % %
-LMR Partners LP % % %
-LMR Partners (Offshore) Limited % % %
-LMR Management Services Limited % % %
-LMR Partners LLC 22,42 % % %
- % % %
-LMR Partners Management Limited % % %
-LMR Partners LP % % %
-LMR Partners (Offshore) Limited % % %
-LMR Partners Limited 22,42 % % %
- % % %
-LMR Partners Management Limited % % %
-LMR Partners LP % % %
-LMR Partners (Offshore) Limited % % %
-LMR Partners (DIFC) Limited 22,42 % % %
- % % %
-LMR Partners Management Limited % % %
-LMR Partners LP % % %
-LMR Partners (Offshore) Limited % % %
-LMR Partners (Ireland) Limited 22,42 % % %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Bitte beachten Sie, dass sich die ISIN DE000A40ZWH7 in Abschnitt 7.a. auf die neuen Aktien bezieht, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffen wurden, die nicht börsennotiert ist und daher eine andere ISIN als das börsennotierte Wertpapier DE000A0KFKB3 hat. Wir halten keine Bestände unter der ISIN DE000A0KFKB3. 

Datum
28.10.2025


30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet: www.accentro.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221200  30.10.2025 CET/CEST