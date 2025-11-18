Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’482 -0.9%  SPI 17’144 -1.0%  Dow 46’326 -0.6%  DAX 23’173 -1.8%  Euro 0.9254 0.3%  EStoxx50 5’534 -1.9%  Gold 4’070 0.6%  Bitcoin 74’507 1.7%  Dollar 0.7989 0.4%  Öl 64.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539ABB1222171NVIDIA994529
Top News
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vor wichtiger Bilanzvorlage: So bewertet Morgan Stanley die NVIDIA-Aktie
Stellar: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
So hätte sich ein Investment in Cardano von vor 5 Jahren ausgezahlt
Musks nächste Sensation: Tesla-Roboter sollen Armut beseitigen - Aktie im Fokus
Suche...
Plus500 Depot

Accentro Real Estate Aktie 150560138 / DE000A40ZVK3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 18:58:03

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.11.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Accentro Real Estate
60.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 17.11.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.11.2025 / 18:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Accentro Real Estate AG
Strasse, Hausnr.: Kantstr. 44/45
PLZ: 10625
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 391200VKLY50XNAFCM46

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Lord Michael Hintze
Geburtsdatum: 27.07.1953

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
24.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 15,83 % 0,00 % 15,83 % 284299
letzte Mitteilung 0,00 % 0,00 % 0,00 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A40ZWH7 0 45001 0,00 % 15,83 %
Summe 45001 15,83 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
    Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
-Lord Michael Hintze % % %
-Deltroit Asset Management Limited % % %
-Deltroit Asset Management (UK) LLP % % %
-Deltroit Directional Opportunities Master Fund Limited 15,83 % % 15,83 %
- % % %
-Lord Michael Hintze % % %
-Deltroit Asset Management Limited % % %
-Deltroit US Feeder Funds (GP) LLC % % %
-Deltroit Directional Opportunities Feeder Fund LP % % %
-Deltroit Directional Opportunities Master Fund Limited 15,83 % % 15,83 %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
18.11.2025


18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet: www.accentro.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232134  18.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Accentro Real Estate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten