The Platform Group Aktie 57796644 / DE000A2QEFA1

10.12.2025 14:41:53

EQS-News: The Platform Group AG setzt geplanten Portfolioverkauf erfolgreich um

The Platform Group
5.64 EUR -0.35%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
The Platform Group AG setzt geplanten Portfolioverkauf erfolgreich um

10.12.2025 / 14:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group AG setzt geplanten Portfolioverkauf erfolgreich um

Düsseldorf, 10. Dezember 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat drei Portfoliounternehmen veräussert. Wie in der Präsentation vom 12. November 2025 vom Vorstand angekündigt, wurden wie geplant drei Portfoliounternehmen im vierten Quartal 2025 veräussert, die als non-core Assets ausgewiesen wurden. Es handelt sich dabei um die Unternehmen Emco Electroroller, Aplanta sowie X-Mobility. Die Unternehmen vereinten bisher ein Umsatzvolumen von 0,2% innerhalb der TPG-Gruppe auf sich, TPG konnte einen einstelligen Millionenbetrag als Verkaufserlös erzielen.

Dr. Dominik Benner, CEO The Platform Group: “Wie im November mitgeteilt, möchten wir uns stärker auf relevante, grössere Beteiligungen fokussieren, dadurch unsere Marge erhöhen und hier aktiv weitere Unternehmen hinzukaufen. In diesem Zuge freuen wir uns, wie im November angekündigt, drei kleinere Beteiligungen nun veräussert zu haben.“

Im Rahmen des Q3 Earning Calls vom 6. November 2025 wurden die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres präsentiert. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sowie für die veröffentlichte Mittelfristplanung 2026, die veräusserten Unternehmen haben keinen Einfluss auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und 2026.

 

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 28 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Nathalie Richert, Head of IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


10.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group AG
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A2QEFA1
WKN: A2QEFA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
EQS News ID: 2243354

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243354  10.12.2025 CET/CEST