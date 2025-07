EQS-News: swissnet Group gewinnt neues internationales WLAN-Infrastrukturprojekt bei führendem Lebensmitteldiscounter – europaweiter Rollout geplant

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group gewinnt neues internationales WLAN-Infrastrukturprojekt bei führendem Lebensmitteldiscounter – europaweiter Rollout geplant



22.07.2025 / 09:00 CET/CEST

swissnet Group gewinnt neues internationales WLAN-Infrastrukturprojekt bei führendem Lebensmitteldiscounter – europaweiter Rollout geplant Berg, Schweiz – 22. Juli 2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, wurde mit der Umsetzung eines grossangelegten WLAN-Projekts für einen der grössten europäischen Lebensmitteldiscounter beauftragt. In einer ersten Phase umfasst das Projekt die technische Planung und Umsetzung an rund 500 Filialstandorten. Perspektivisch ist ein Ausbau auf bis zu 5.000 Filialen in Europa in den kommenden Jahren vorgesehen. Das Projektvolumen liegt zunächst bei ca. EUR 1.5 Mio. Ziel ist die Einrichtung eines hochverfügbaren, kundenorientierten Gäste-WLANs, über das Nutzer standortgenau, sicher und datenschutzkonform surfen können. Hierzu realisiert die swissnet Group ein VPN-Routing mit DNS-Filter, bei dem der gesamte Datenverkehr der Gäste über das zentrale swissnet-Rechenzentrum läuft. Die Nutzer erhalten dabei eine IP-Adresse aus dem swissnet-Adressraum – ergänzt durch Geolocation-Optimierung, um Inhalte länderspezifisch korrekt auszuliefern. Das Netzwerk wird ausserdem für die nutzungsoptimierte Anbindung der hauseigenen App des Kunden vorbereitet, sodass App-basierte Dienste direkt im Store zuverlässig genutzt werden können – ein zentraler Bestandteil der Digitalstrategie im stationären Handel. Parallel arbeitet die swissnet Group an einem zweiten Grossprojekt mit einem deutschen Lebensmitteldiscounter, der ein neues WLAN-Konzept für seine rund 1.200 Filialen in Deutschland pilotiert. „Solche Projekte zeigen eindrucksvoll, dass zuverlässige WLAN-Infrastrukturen als Basis für Location-Based-Marketing (LBM) heute zu den zentralen Bausteinen im stationären Handel gehören – nicht nur für Kundenkomfort, sondern als Grundlage für datengetriebene Services und App-Nutzung direkt im Store“, sagte Jonathan Sauppe, CEO der swissnet Group. „Unsere europaweite Expertise in komplexen Netzwerkrollouts macht uns zum idealen Technologiepartner für solche Vorhaben.“ Mit der Umsetzung dieser Projekte stärkt die swissnet Group ihre Position als führender Anbieter von Managed WLAN- und Netzwerkdiensten sowie LBM im europäischen Retail-Sektor. Weitere Projekte in anderen Märkten sowie die Erschliessung zusätzlicher Regionen befinden sich bereits in Vorbereitung. Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

