EQS-News: ProCredit Holding AG: Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands zum Ende des Jahres

18.11.2025

ProCredit Holding AG: Änderung in der Zusammensetzung des Vorstands zum Ende des Jahres

Dr. Gian Marco Felice wird Vorstand der ProCredit Holding zum Ende dieses Jahres in beiderseitigem Einvernehmen verlassen, um nächsten Schritt in seiner beruflichen Laufbahn zu gehen

Aufgaben werden im bestehenden Vorstandsteam aufgeteilt

Frankfurt am Main, 18. November 2025 – Der Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG und Dr. Gian Marco Felice haben sich darauf verständigt, dass der Vorstandsvertrag von Herrn Dr. Felice zum 31. Dezember 2025 endet.

Herr Dr. Felice ist derzeit Mitglied des Vorstands der ProCredit Holding AG. Er ist verantwortlich für den Bereich Group and ProCredit Holding IT. Zudem ist er Vorsitzender oder Mitglied des Aufsichtsrates mehrerer Tochtergesellschaften. Herr Dr. Felice scheidet in gegenseitigem Einvernehmen Ende 2025 aus dem Vorstand aus.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Felice dafür, dass er mehr als fünf Jahre für den Vorstand der ProCredit Holding und 23 Jahre für die ProCredit Gruppe tätig war.

Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ProCredit Holding AG, kommentiert: „Wir schätzen und anerkennen den wichtigen Beitrag von Herrn Dr. Felice. Er hat über viele Jahre massgeblich zur Entwicklung und zum Erfolg unserer Gruppe beigetragen. Seine umfassende Expertise und sein andauerndes Engagement wirken nach.

Im Namen des gesamten Aufsichtsrates und des Vorstands möchte ich ihm unseren herzlichen Dank für seine langjährige, engagierte Tätigkeit und seinen Einsatz für die ProCredit Gruppe aussprechen.

Wir setzen unsere Zusammenarbeit bis zum Jahresende fort und ich freue mich auf die verbleibende gemeinsame Zeit. Für den nächsten Abschnitt seiner beruflichen Laufbahn wünsche ich ihm sowohl persönlich als auch beruflich alles erdenklich Gute.“

Es ist geplant, die Aufgaben von Herrn Dr. Felice im bestehenden Vorstand aufzuteilen.

Kontakt:

Petra Vielhaber, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 249, mobil: +49 171 686 5932, E-Mail: petra.vielhaber@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise ausserhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht zutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.