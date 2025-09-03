|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.09.2025 10:50:34
EQS-News: Lenzing AG verstärkt Leadership-Team mit Milena Ioveva als VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs
|
EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Lenzing AG verstärkt Leadership-Team mit Milena Ioveva als VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs
Lenzing, September 3, 2025 – Die Lenzing AG, ein weltweit führender Anbieter regenerierten Cellulosefasern, gibt die Ernennung von Milena Ioveva zur Vice President Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs bekannt. Sie berichtet direkt an Lenzings CEO Rohit Aggarwal.
Die neu geschaffene Rolle unterstreicht Lenzings Engagement, die globale Marktpositionierung weiter auszubauen, die Kapitalmarktorientierung zu stärken und die globale Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Transformationsprozessen mit Fokus auf nachhaltige Mehrwertgenerierung bringt Milena Ioveva eine umfassende Expertise in den Bereichen Kapitalmarkt, Kommunikation und Nachhaltigkeit mit.
„Wir freuen uns sehr, Milena bei Lenzing willkommen zu heissen“, so Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing AG. „Da Lenzing als global agierendes Unternehmen sein Geschäft international weiter stärkt, wird eine effektive Kommunikation mit allen unseren Stakeholdern entscheidend sein. Milenas nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Wertsteigerung in Übergangsphasen, gemeinsam mit ihrer umfassenden Expertise am Kapitalmarkt und in der strategischen Positionierung, wird entscheidend dazu beitragen, unsere ambitionierte Vision umzusetzen.“
„Ich kann mir keine grössere Motivation vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das an der Spitze verantwortungsbewusster Faserinnovationen steht“, sagt Milena Ioveva. „Ich sehe dies als eine Chance, Lenzings Rolle in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld zu verstärken und einen spürbaren Beitrag zu leisten. Es ist mir eine Ehre, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, das Pionierarbeit leistet und Lösungen schafft, die mehr Wert, Effizienz und Nachhaltigkeit bieten.“
Zuvor war Milena Ioveva Konzernsprecherin der PORR AG und leitete die Bereiche Konzernkommunikation, Strategie, Investor Relations und Nachhaltigkeit. Sie hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien.
Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=Mexg6UJDNMhE
03.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Telefon:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-Mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2192586
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2192586 03.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Lenzing AG
|
10:50
|EQS-News: Lenzing AG strengthens leadership team with Milena Ioveva as VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs (EQS Group)
|
10:50
|EQS-News: Lenzing AG verstärkt Leadership-Team mit Milena Ioveva als VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs (EQS Group)
|
02.09.25
|Verluste in Wien: ATX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Verluste in Wien: ATX startet im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Gewinne in Wien: Börsianer lassen ATX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
01.09.25