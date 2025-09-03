Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'173 0.7%  SPI 16'852 0.7%  Dow 45'296 -0.6%  DAX 23'617 0.6%  Euro 0.9374 0.1%  EStoxx50 5'334 0.8%  Gold 3'539 0.2%  Bitcoin 89'269 -0.3%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 69.0 0.0% 
03.09.2025 10:50:34

EQS-News: Lenzing AG verstärkt Leadership-Team mit Milena Ioveva als VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs

Lenzing
27.06 CHF -25.33%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Personalie
Lenzing AG verstärkt Leadership-Team mit Milena Ioveva als VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs

03.09.2025 / 10:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lenzing AG verstärkt Leadership-Team mit Milena Ioveva als VP Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs

Lenzing, September 3, 2025 – Die Lenzing AG, ein weltweit führender Anbieter regenerierten Cellulosefasern, gibt die Ernennung von Milena Ioveva zur Vice President Corporate Communications, Sustainability, Investor Relations and Public Affairs bekannt. Sie berichtet direkt an Lenzings CEO Rohit Aggarwal.

Die neu geschaffene Rolle unterstreicht Lenzings Engagement, die globale Marktpositionierung weiter auszubauen, die Kapitalmarktorientierung zu stärken und die globale Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Transformationsprozessen mit Fokus auf nachhaltige Mehrwertgenerierung bringt Milena Ioveva eine umfassende Expertise in den Bereichen Kapitalmarkt, Kommunikation und Nachhaltigkeit mit.

„Wir freuen uns sehr, Milena bei Lenzing willkommen zu heissen“, so Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing AG. „Da Lenzing als global agierendes Unternehmen sein Geschäft international weiter stärkt, wird eine effektive Kommunikation mit allen unseren Stakeholdern entscheidend sein. Milenas nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Wertsteigerung in Übergangsphasen, gemeinsam mit ihrer umfassenden Expertise am Kapitalmarkt und in der strategischen Positionierung, wird entscheidend dazu beitragen, unsere ambitionierte Vision umzusetzen.“

„Ich kann mir keine grössere Motivation vorstellen, für ein Unternehmen zu arbeiten, das an der Spitze verantwortungsbewusster Faserinnovationen steht“, sagt Milena Ioveva. „Ich sehe dies als eine Chance, Lenzings Rolle in einem sich rasch wandelnden globalen Umfeld zu verstärken und einen spürbaren Beitrag zu leisten. Es ist mir eine Ehre, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, das Pionierarbeit leistet und Lösungen schafft, die mehr Wert, Effizienz und Nachhaltigkeit bieten.“

Zuvor war Milena Ioveva Konzernsprecherin der PORR AG und leitete die Bereiche Konzernkommunikation, Strategie, Investor Relations und Nachhaltigkeit. Sie hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien.

 

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=Mexg6UJDNMhE
PIN: Mexg6UJDNMhE

Ihr Ansprechpartner für
Media Relations:
 
Telefon  +43 7672 701 2743
E-Mail    media@lenzing.com
Web       www.lenzing.com		  
 

Über die Lenzing Gruppe
 
Die Lenzing Gruppe steht für eine verantwortungsbewusste Herstellung von Spezial- und Premiumfasern basierend auf regenerierter Cellulose. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von Textil-Anwendungen – von funktionaler, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern eignen sich auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Lebens.
 
Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um das Engagement zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels an den Zielen des Übereinkommens von Paris auszurichten, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduktion der Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel bis 2050 vorsieht.
 
Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2024
Umsatz: EUR 2,66 Mrd.
Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen
Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.816
 
TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

03.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2192586

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2192586  03.09.2025 CET/CEST

