Finexity Aktie 145007212 / DE000A40ET88
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19.03.2026 14:15:03
EQS-News: Finexity AG: GBC Research nimmt Coverage mit Kursziel EUR 72,00 auf
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EQS-News: Finexity AG
/ Schlagwort(e): Research Update
Die Finexity AG, Betreiber eines führenden Handelsplatzes für tokenisierte Private-Market-Investments gibt bekannt, dass das Analysehaus GBC Research die Coverage der FINEXITY-Aktie mit einem Kursziel von EUR 72,00 aufgenommen hat.
In seinem Initial Coverage Report beschreibt GBC Research FINEXITY als digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hohem Skalierungspotenzial. Die Analysten sehen FINEXITY als Profiteur des langfristigen strukturellen Trends zur Digitalisierung und Tokenisierung der Kapitalmärkte, insbesondere im bislang institutionell dominierten Private-Markets-Segment.
Als zentrale Investmentstärke hebt GBC Research zunächst die integrierte Plattform hervor: FINEXITY deckt die gesamte Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiere ab – von Strukturierung und Tokenisierung über Platzierung bis zum OTC-Handel. Darüber hinaus betonen die Analysten die regulatorische Positionierung des Unternehmens, das im bestehenden Rechtsrahmen agiert und über eine klare Roadmap zur Nutzung des EU-DLT-Pilotregimes verfügt. Der technologie- und plattformbasierte Ansatz ermögliche wiederkehrende Erlöse und eine attraktive operative Hebelwirkung, was das Geschäftsmodell langfristig hochgradig skalierbar mache. Einen weiteren Pluspunkt sehen die Wertpapierexperten von GBC im etablierten Track Record: Die Live-Plattform zählt bereits über 250 Listings und verfügt über ein wachsendes Investoren- und Vertriebspartnernetzwerk mit mehr als 84.000 registrierten Anlegern. Mittelfristiges Aufwärtspotenzial ergibt sich laut GBC Research zudem aus der geplanten Transformation in einen regulierten Betreiber eines DLT-basierten Handels- und Abwicklungssystems (DLT-TSS).
GBC Research prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von EUR 9,62 Mio. und erwartet den operativen Break-even für das Jahr 2028. Für 2030 modellieren die Analysten einen Umsatz von EUR 80,00 Mio. bei einer EBITDA-Marge von rund 27,5 %.
Der vollständige Research Report ist auf der Website von Finexity abrufbar.
Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).
Über FINEXITY
FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.
Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.
Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.
¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
Mehr Infos unter: www.finexity-group.com
Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Finexity AG
|Holzdamm 28-32
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 822 177 20
|E-Mail:
|presse@finexity.com
|Internet:
|https://finexity-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ET88
|WKN:
|A40ET8
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
|EQS News ID:
|2294494
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2294494 19.03.2026 CET/CEST
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