|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2025 18:15:43
EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025
|
EQS-News: CPI Europe AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
CPI Europe AG
Wienerbergstrasse 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
Pressemitteilung – Corporate News
Wien, 28. August 2025
Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten belief sich auf €129,7 Millionen und spiegelt damit die bereits 2024 beginnende Stabilisierung des Marktumfelds wider. Das Finanzergebnis lag mit –€79,1 Millionen unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Dies resultierte vor allem aus nicht zahlungswirksamen negativen Bewertungseffekten von Zinsderivaten für das 1. Halbjahr 2025.
Optimiertes Immobilienportfolio
Robuste Bilanz und erfolgreiche Finanzierung
Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €30,09. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg per 30.Juni 2025 auf €32,75 und spiegelt den im 1. Halbjahr 2025 erzielten Konzerngewinn wider.
Angepasste Portfoliostrategie
Der Halbjahresfinanzbericht der CPI Europe zum Stichtag 30. Juni 2025 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com ab dem 28. August 2025 abrufbar.
Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2025 der S IMMO AG
Das Bruttoergebnis verbesserte sich auf €110,0 Millionen, während das EBITDA von der guten operativen Entwicklung profitierte und auf €130,1 Millionen anstieg. Insgesamt konnte das Periodenergebnis im Vergleich zur Vorjahresperiode auf €95,8 Millionen gesteigert werden. Ausschlaggebend dafür waren nicht zahlungswirksame Effekte im Finanzergebnis, geringere Verwaltungsaufwendungen, ein verbessertes operatives Ergebnis sowie Erträge aus Immobilienverkäufen. Das Ergebnis je Aktie betrug damit €1,36.
Investor Relations and Corporate Communications
T +43 (0)1 88 090 2291
S IMMO AG
T +43 (0)1 22 795 1123
28.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstrasse 9
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 1 88090 - 2291
|Fax:
|+43 1 88090 - 8291
|E-Mail:
|Investor.Relations@cpi-europe.com
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|ISIN:
|AT0000A21KS2
|WKN:
|A2JN9W
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2190174
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2190174 28.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|
18:21
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
18:21
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
18:15
|EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 (EQS Group)
|
18:15
|EQS-News: CPI Europe releases unaudited financial results for the first half of 2025 (EQS Group)
|
17:58