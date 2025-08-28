EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025

EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien

CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025



28.08.2025 / 18:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CPI Europe AG

Wienerbergstrasse 9

1100 Wien, Österreich

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

Pressemitteilung – Corporate News

Wien, 28. August 2025



CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025

Mieterlöse mit €280,6 Millionen aufgrund strategischer Verkäufe leicht unter Vorjahresniveau

EBIT erhöhte sich auf €324,8 Millionen

Konzernergebnis stieg auf €211,0 Millionen

FFO 1 nach Steuern lag bei €131,3 Millionen

Liquide Mittel bei €616,2 Millionen

Eigenkapitalquote von 46,9% und deutlich gesenkter Netto-LTV von 43,0%

KENNZAHLEN Q1–2 2025 Q1–2 2024 ? IN % Mieterlöse € Millionen 280,6 292,5 (4,1) Ergebnis aus Asset Management € Millionen 233,4 249,8 (6,6) Ergebnis aus selbst genutzten Hotelimmobilien € Millionen 1,5 3,4 (56,8) Ergebnis aus Immobilienverkäufen € Millionen (6,2) 5,5 n. a. Ergebnis aus der Immobilienentwicklung € Millionen (0,5) (0,3) (89,2) Operatives Ergebnis € Millionen 195,1 221,9 (12,1) Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten € Millionen 129,7 (82,5) n. a. Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) € Millionen 324,8 139,4 = +100,0 Finanzergebnis € Millionen (79,1) (41,7) (89,7) Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) € Millionen 245,7 97,7 = +100,0 Konzernergebnis € Millionen 211,0 43,0 = +100,0 FFO 1 nach Steuern € Millionen 131,3 149,9 (12,4)

Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten belief sich auf €129,7 Millionen und spiegelt damit die bereits 2024 beginnende Stabilisierung des Marktumfelds wider. Das Finanzergebnis lag mit –€79,1 Millionen unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Dies resultierte vor allem aus nicht zahlungswirksamen negativen Bewertungseffekten von Zinsderivaten für das 1. Halbjahr 2025.



Optimiertes Immobilienportfolio

Das Immobilienportfolio der CPI Europe umfasste zum Halbjahr 368 Objekte mit einem Portfoliowert von €7.716,0 Millionen. Davon entfallen mit €7.552,2 Millionen, das entspricht 97,9% des Buchwerts, auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,1 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 94,0%. Die durchschnittliche nach Mieterlösen gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag bei 3,9 Jahren. Die Verkäufe von Non-Core Assets beliefen sich im 1. Halbjahr 2025 auf €551,7 Millionen.



Robuste Bilanz und erfolgreiche Finanzierung

CPI Europe wies zum 30. Juni 2025 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 46,9% sowie einem deutlich gesenkten Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 43,0%. auf. Die liquiden Mittel betrugen €616,2 Millionen. Rund 96,5% der Finanzverbindlichkeiten waren gegen Zinsänderungen abgesichert. Dabei erzielte CPI Europe im Berichtszeitraum wichtige Erfolge im Bereich Refinanzierung: Für das STOP SHOP Portfolio in Tschechien, Serbien, Slowenien und Italien sowie eine Büroimmobilie in Budapest wurden Finanzierungen von mehr als €330 Millionen abgeschlossen. Zudem erfolgte ein Teilrückkauf der 2027 fälligen Unternehmensanleihe in Höhe von €129,6 Millionen. Damit konnte das Fälligkeitsprofil der Schulden erneut optimiert werden.

Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €30,09. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg per 30.Juni 2025 auf €32,75 und spiegelt den im 1. Halbjahr 2025 erzielten Konzerngewinn wider.



Angepasste Portfoliostrategie

CPI Europe und S IMMO haben im August 2025 ihre Unternehmensstrategien und Portfolioausrichtungen an die Assetklassen der CPI Property Group angeglichen. Konkret wurden die Nutzungsarten Büro und Einzelhandel um relevante von der Muttergesellschaft abgedeckte Assetklassen und Kernmärkte erweitert. Damit wird das Investmentprofil der Gesellschaften durch eine verstärkte Portfoliodiversifizierung weiter optimiert. Unverändert wird dabei die gruppenweite ESG-Strategie sowie das Bestreben, Mietern in allen Kernmärkten des Unternehmens hochattraktive Immobilien zur Verfügung zu stellen, vorangetrieben.



Der Halbjahresfinanzbericht der CPI Europe zum Stichtag 30. Juni 2025 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com ab dem 28. August 2025 abrufbar.



Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2025 der S IMMO AG

Die S IMMO AG veröffentlichte gestern ihr Ergebnis zum ersten Halbjahr 2025. Die Gesamterlöse stiegen auf €184,9 Millionen. Diese Verbesserung ist vor allem auf eine gute Like-for-Like-Performance zurückzuführen. Die Mieterlöse beliefen sich auf €113,1 Millionen.

Das Bruttoergebnis verbesserte sich auf €110,0 Millionen, während das EBITDA von der guten operativen Entwicklung profitierte und auf €130,1 Millionen anstieg. Insgesamt konnte das Periodenergebnis im Vergleich zur Vorjahresperiode auf €95,8 Millionen gesteigert werden. Ausschlaggebend dafür waren nicht zahlungswirksame Effekte im Finanzergebnis, geringere Verwaltungsaufwendungen, ein verbessertes operatives Ergebnis sowie Erträge aus Immobilienverkäufen. Das Ergebnis je Aktie betrug damit €1,36.



Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2025 auf der Unternehmenswebsite der S IMMO unter simmoag.at.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communications



CPI Europe AG

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

communications@cpi-europe.com

Investor.Relations@cpi-europe.com

S IMMO AG

Sylwia Milke

Investor Relations and Corporate Communications

T +43 (0)1 22 795 1123

sylwia.milke@simmoag.at



Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com