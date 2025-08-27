EQS-News: Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu.

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.08.2025 19:26:23

Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu.

Altech Advanced Materials
1.37 EUR -4.86%
EQS-News: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu.

27.08.2025 / 19:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu.

Heidelberg, 27.08.2025 - Die Aktionäre der Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder das „Unternehmen“; ISIN: DE000A31C3Y4) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten von über 98% der Stimmen zugestimmt. So wurde u.a. beschlossen, die beiden Beteiligungen Altech Industries GmbH für das Projekt Silumina Anodes und Altech Energy Holdings GmbH für das Projekt CERENERGY an die Altech Batteries Ltd., Australien („ATC“), zu veräussern (siehe Ad-hoc vom 27. Feb. 2025). Im Gegenzug erhält die AAM Aktien der ATC. Nach Umsetzung der Transaktion wird die AAM eine Beteiligung an der ATC von insgesamt rund 21 % halten. Die Umsetzung dieser Transaktion soll in Kürze erfolgen.

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 62,38% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse stehen hier zum Download bereit:
https://www.altechadvancedmaterials.com/investoren/hauptversammlung/
Über Altech Advanced Materials AG
Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapie
rbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG
Vorstand: Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars
Ziegelhäuser Landstrasse 3
69120 Heidelberg
info@altechadvancedmaterials.com
Tel: + 49 6221 649 2482
www.altechadvancedmaterials.com

Pressekontakt
Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH
Tel: +49 (0) 69 905505-54
E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de

27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Altech Advanced Materials AG
Ziegelhäuser Landstrasse 3
69120 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 6221 6492482
E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com
Internet: www.altechadvancedmaterials.com
ISIN: DE000A31C3Y4
WKN: A31C3Y
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2189704

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2189704  27.08.2025 CET/CEST

