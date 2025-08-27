EQS-News: Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu.

EQS-News: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Altech Advanced Materials AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit grosser Mehrheit zu.



Heidelberg, 27.08.2025 - Die Aktionäre der Altech Advanced Materials AG („AAM" oder das „Unternehmen"; ISIN: DE000A31C3Y4) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten mit deutlichen Mehrheiten von über 98% der Stimmen zugestimmt. So wurde u.a. beschlossen, die beiden Beteiligungen Altech Industries GmbH für das Projekt Silumina Anodes und Altech Energy Holdings GmbH für das Projekt CERENERGY an die Altech Batteries Ltd., Australien („ATC"), zu veräussern (siehe Ad-hoc vom 27. Feb. 2025). Im Gegenzug erhält die AAM Aktien der ATC. Nach Umsetzung der Transaktion wird die AAM eine Beteiligung an der ATC von insgesamt rund 21 % halten. Die Umsetzung dieser Transaktion soll in Kürze erfolgen.



Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 62,38% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse stehen hier zum Download bereit:

https://www.altechadvancedmaterials.com/investoren/hauptversammlung/

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapie

rbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.



Weitere Informationen unter:



Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstrasse 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com



Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

