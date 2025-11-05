Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NÜRNBERGER Beteiligungs Aktie 343295 / DE0008435967

05.11.2025 08:19:21

EQS-DD: Nürnberger Beteiligungs-AG: Andreas Politycki, Verkauf

NÜRNBERGER Beteiligungs
120.50 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.11.2025 / 08:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Politycki

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nürnberger Beteiligungs-AG

b) LEI
391200VJQF2QCKH6TB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008435967

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
120,00 EUR 22.080,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
120,00 EUR 22.080,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nürnberger Beteiligungs-AG
Ostendstrasse 100
90334 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.nuernberger.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101598  05.11.2025 CET/CEST