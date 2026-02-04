Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200

04.02.2026 19:08:45

EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Vereinbarung über die Einbringung von 223702 Aktien in die Kapitalrücklage der Lantano Beteiligungen GmbH (Zugang)

Nagarro
65.75 EUR -1.50%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.02.2026 / 19:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Carl Georg
Nachname(n): Dürschmidt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts
Vereinbarung über die Einbringung von 223702 Aktien in die Kapitalrücklage der Lantano Beteiligungen GmbH (Zugang)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
30.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Strasse 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103102  04.02.2026 CET/CEST





