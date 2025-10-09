Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 -0.1%  SPI 17’421 0.0%  Dow 46’389 -0.5%  DAX 24’673 0.3%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’642 -0.1%  Gold 4’009 -0.8%  Bitcoin 97’953 -1.0%  Dollar 0.8050 0.9%  Öl 66.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: Über diese Dividende können sich Richardson Electronics-Aktionäre freuen
Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT fallen von Rekordhochs zurück: Diskussion um Drohnenabwehr im Fokus
BYD-Aktie im Spannungsfeld zwischen Absatzschwäche und Europa-Plänen
Delta-Aktie stärker: Robuste Nachfrage soll bis ins Jahr 2026 anhalten
Novo Nordisk-Aktie dennoch tiefer: Milliardenübernahme sichert potenzielles Medikament gegen Leberfibrose
Suche...
200.- Saxo-Deal

Multitude Aktie 139899275 / CH1398992755

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2025 16:31:05

EQS-DD: Multitude AG: Mr Adam Hansson Tönning, Verkauf

Multitude
6.80 EUR -2.86%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2025 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Mr
Vorname: Adam
Nachname(n): Hansson Tönning

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Head of Investor Relations and Treasury, Mitglied des Leadership-Teams

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Multitude AG

b) LEI
74370078YLPFWHE33716 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: CH1398992755

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,0 EUR 105.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,0 EUR 105.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Multitude AG
Grafenauweg 8
6300 Zug
Schweiz
Internet: https://www.multitude.com/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101138  09.10.2025 CET/CEST





Nachrichten zu Multitude AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten