30.01.2026 17:16:15
EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
30.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|innoscripta SE
|Arnulfstrasse 60
|80335 München
|Germany
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|End of News
|EQS News Service
|
103060 30.01.2026 CET/CEST
