04.03.2026 08:37:04

EQS-News: innoscripta SE führt börsennotierte deutsche Unternehmen im Financial Times/Statista-Ranking an

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta SE führt börsennotierte deutsche Unternehmen im Financial Times/Statista-Ranking an

04.03.2026 / 08:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 04.03.2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, „innoscripta“) wurde in das Ranking „Europe’s Fastest Growing Companies 2026“ von Financial Times und Statista aufgenommen. Bewertungsgrundlage ist das Umsatzwachstum im Zeitraum 2021 bis 2024.

Auf Basis der veröffentlichten Rankingdaten weist innoscripta unter den börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Betrachtungszeitraum auf. Die ausgewiesene Wachstumsrate liegt dabei mehr als doppelt so hoch wie die des nächstplatzierten deutschen Börsenunternehmens im Ranking.

Das Ergebnis unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie die konsequente operative Umsetzung der Unternehmensstrategie. Treiber der Entwicklung sind insbesondere die technologische Weiterentwicklung der Plattform Clusterix, der systematische Ausbau der Automatisierung sowie eine fokussierte Marktbearbeitung.

Die Aktien der innoscripta SE sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die innoscripta SE ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf cloudbasierte Lösungen für F&E-intensive Unternehmen. Mit der Plattform Clusterix bietet innoscripta eine zentrale Lösung zur strukturierten Datenerfassung, einheitlichen Dokumentation und effizienten Verwaltung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Mit der Plattform Clusterix unterstützt das Unternehmen über 2.500 Firmen bei der Antragstellung, Dokumentation und Verwaltung der steuerlichen Forschungszulage. Seit Mai 2025 ist innoscripta im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert (Ticker: 1INN).
 

04.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Arnulfstrasse 60
80335 München
Deutschland
Telefon: +4989262004187
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID: 2285282

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285282  04.03.2026 CET/CEST

