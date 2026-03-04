EQS-News: innoscripta SE führt börsennotierte deutsche Unternehmen im Financial Times/Statista-Ranking an

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges

innoscripta SE führt börsennotierte deutsche Unternehmen im Financial Times/Statista-Ranking an



04.03.2026 / 08:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 04.03.2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, „innoscripta“) wurde in das Ranking „Europe’s Fastest Growing Companies 2026“ von Financial Times und Statista aufgenommen. Bewertungsgrundlage ist das Umsatzwachstum im Zeitraum 2021 bis 2024.



Auf Basis der veröffentlichten Rankingdaten weist innoscripta unter den börsennotierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Betrachtungszeitraum auf. Die ausgewiesene Wachstumsrate liegt dabei mehr als doppelt so hoch wie die des nächstplatzierten deutschen Börsenunternehmens im Ranking.



Das Ergebnis unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie die konsequente operative Umsetzung der Unternehmensstrategie. Treiber der Entwicklung sind insbesondere die technologische Weiterentwicklung der Plattform Clusterix, der systematische Ausbau der Automatisierung sowie eine fokussierte Marktbearbeitung.



Die



Die innoscripta SE ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf cloudbasierte Lösungen für F&E-intensive Unternehmen. Mit der Plattform Clusterix bietet innoscripta eine zentrale Lösung zur strukturierten Datenerfassung, einheitlichen Dokumentation und effizienten Verwaltung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Mit der Plattform Clusterix unterstützt das Unternehmen über 2.500 Firmen bei der Antragstellung, Dokumentation und Verwaltung der steuerlichen Forschungszulage. Seit Mai 2025 ist innoscripta im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert (Ticker: 1INN).

04.03.2026 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



