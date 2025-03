EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, Sale of shares: The shares sold were awarded in earlier years by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board ...

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



19.03.2025 / 18:05 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name





Title: First name: Peter Last name(s): Sassenfeld





2. Reason for the notification



a) Position / status





Position: Member of the managing body





b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

b) LEI

529900Y25S8NZIYTT924

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share



ISIN: DE0006070006





b) Nature of the transaction

Sale of shares: The shares sold were awarded in earlier years by HOCHTIEF Aktiengesellschaft as part of the variable Executive Board compensation (Long Term Incentive Compensation Plan) with a blocking period which – irrespective of the share price level – has expired.





c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



177.90 EUR 5514.90 EUR



177.90 EUR 2312.70 EUR



177.80 EUR 17602.20 EUR



177.60 EUR 28593.60 EUR



177.50 EUR 21122.50 EUR



177.30 EUR 20921.40 EUR



177.70 EUR 12616.70 EUR



177.70 EUR 5153.30 EUR



178.20 EUR 16394.40 EUR



178.20 EUR 3029.40 EUR



177.80 EUR 2667.00 EUR



177.80 EUR 18313.40 EUR



177.90 EUR 20280.60 EUR



177.70 EUR 11728.20 EUR



177.70 EUR 7641.10 EUR



177.70 EUR 19191.60 EUR



177.60 EUR 20424.00 EUR



178.10 EUR 20837.70 EUR



177.90 EUR 17612.10 EUR



177.70 EUR 19724.70 EUR



177.50 EUR 22010.00 EUR



177.70 EUR 18125.40 EUR



177.90 EUR 8005.50 EUR



177.90 EUR 15299.40 EUR



177.90 EUR 4625.40 EUR



177.40 EUR 21465.40 EUR



177.20 EUR 19314.80 EUR



177.30 EUR 21276.00 EUR



177.20 EUR 10277.60 EUR



177.20 EUR 6024.80 EUR



177.20 EUR 2658.00 EUR



176.90 EUR 13267.50 EUR



176.80 EUR 19094.40 EUR



177.00 EUR 18231.00 EUR



177.00 EUR 2478.00 EUR



177.00 EUR 20001.00 EUR



177.30 EUR 9928.80 EUR



177.30 EUR 10638.00 EUR



177.40 EUR 9579.60 EUR



177.40 EUR 177.4 EUR



177.30 EUR 9928.80 EUR



177.20 EUR 7974.00 EUR



177.10 EUR 11688.60 EUR



177.10 EUR 14345.10 EUR



177.10 EUR 5490.10 EUR



176.80 EUR 18740.80 EUR



177.10 EUR 9032.10 EUR



176.70 EUR 6891.30 EUR



176.60 EUR 25077.20 EUR



176.70 EUR 16079.70 EUR



176.60 EUR 7947.00 EUR



176.60 EUR 11832.20 EUR



176.90 EUR 5483.90 EUR



176.90 EUR 12206.10 EUR



177.00 EUR 19824.00 EUR



176.90 EUR 19635.90 EUR



176.60 EUR 21015.40 EUR



176.40 EUR 18698.40 EUR



176.50 EUR 18356.00 EUR



176.30 EUR 17982.60 EUR



176.10 EUR 20251.50 EUR



176.10 EUR 21660.30 EUR



176.40 EUR 6879.60 EUR



176.60 EUR 18543.00 EUR



176.20 EUR 5814.60 EUR



176.00 EUR 17424.00 EUR



176.30 EUR 21684.90 EUR



176.10 EUR 18842.70 EUR



176.00 EUR 18656.00 EUR



175.90 EUR 17590.00 EUR



176.00 EUR 21296.00 EUR



176.10 EUR 4930.80 EUR



176.10 EUR 6339.60 EUR



175.70 EUR 11244.80 EUR



175.80 EUR 18810.60 EUR



176.00 EUR 4752.00 EUR



176.00 EUR 16368.00 EUR



176.30 EUR 8286.10 EUR



176.40 EUR 18874.80 EUR



176.90 EUR 18751.40 EUR



176.90 EUR 3007.30 EUR



177.50 EUR 5502.50 EUR



177.20 EUR 28352.00 EUR



177.50 EUR 6922.50 EUR



177.50 EUR 14732.50 EUR



177.40 EUR 10111.80 EUR



177.40 EUR 5676.80 EUR



177.30 EUR 29431.80 EUR



177.40 EUR 17740.00 EUR



177.40 EUR 1951.40 EUR



177.30 EUR 20921.40 EUR



177.50 EUR 13312.50 EUR



177.50 EUR 6922.50 EUR



177.50 EUR 6922.50 EUR



177.10 EUR 15053.50 EUR



177.00 EUR 6726.00 EUR



177.10 EUR 6552.70 EUR



177.40 EUR 18449.60 EUR



177.40 EUR 18272.20 EUR



177.30 EUR 18616.50 EUR



177.60 EUR 1953.60 EUR



177.50 EUR 19347.50 EUR



177.60 EUR 18115.20 EUR



177.50 EUR 6922.50 EUR



178.00 EUR 18156.00 EUR



177.90 EUR 16366.80 EUR



177.90 EUR 1423.20 EUR



178.00 EUR 6230.00 EUR



178.00 EUR 11926.00 EUR



178.20 EUR 8197.20 EUR



178.00 EUR 13172.00 EUR



178.10 EUR 3562.00 EUR



178.10 EUR 15138.50 EUR



178.00 EUR 20470.00 EUR



177.90 EUR 19391.10 EUR



178.30 EUR 8915.00 EUR



178.20 EUR 14434.20 EUR



178.10 EUR 5699.20 EUR



178.20 EUR 12652.20 EUR



178.20 EUR 8197.20 EUR



178.60 EUR 20003.20 EUR



178.90 EUR 5188.10 EUR



178.90 EUR 15743.20 EUR



179.10 EUR 19163.70 EUR



179.00 EUR 6623.00 EUR



178.90 EUR 8945.00 EUR



178.80 EUR 16628.40 EUR



178.70 EUR 21086.60 EUR



178.70 EUR 17870.00 EUR



178.70 EUR 1965.70 EUR



178.60 EUR 12680.60 EUR



178.60 EUR 7322.60 EUR



178.20 EUR 18711.00 EUR



178.30 EUR 16403.60 EUR



178.30 EUR 2139.60 EUR



178.30 EUR 18008.30 EUR



178.50 EUR 20527.50 EUR



178.30 EUR 23000.70 EUR



177.70 EUR 20613.20 EUR



178.10 EUR 17810.00 EUR



178.00 EUR 19758.00 EUR



178.50 EUR 12673.50 EUR



178.50 EUR 6961.50 EUR



178.40 EUR 19267.20 EUR



178.20 EUR 18354.60 EUR



177.90 EUR 6760.20 EUR



177.70 EUR 17947.70 EUR



177.90 EUR 5337.00 EUR



177.80 EUR 20447.00 EUR



177.70 EUR 20257.80 EUR



177.90 EUR 1423.20 EUR



177.90 EUR 2312.70 EUR



177.70 EUR 20613.20 EUR



177.50 EUR 20767.50 EUR



177.50 EUR 12957.50 EUR



177.50 EUR 6567.50 EUR



177.50 EUR 8697.50 EUR



177.40 EUR 12595.40 EUR



177.20 EUR 20378.00 EUR



176.90 EUR 10083.30 EUR



176.50 EUR 21709.50 EUR



176.50 EUR 8472.00 EUR



176.40 EUR 19227.60 EUR



176.70 EUR 22794.30 EUR



176.40 EUR 8114.40 EUR



176.40 EUR 9172.80 EUR



176.40 EUR 13053.60 EUR



176.10 EUR 17610.00 EUR



176.10 EUR 17962.20 EUR



176.30 EUR 7052.00 EUR



176.10 EUR 20427.60 EUR



176.10 EUR 8628.90 EUR



176.00 EUR 10560.00 EUR



176.40 EUR 19933.20 EUR



176.30 EUR 20098.20 EUR



176.50 EUR 10590.00 EUR



176.40 EUR 21520.80 EUR



176.40 EUR 19404.00 EUR



176.40 EUR 20815.20 EUR



176.50 EUR 14120.00 EUR



176.70 EUR 5477.70 EUR



176.70 EUR 29508.90 EUR



176.60 EUR 19249.40 EUR



176.70 EUR 28625.40 EUR



176.60 EUR 15717.40 EUR



176.40 EUR 60681.60 EUR



176.40 EUR 265305.60 EUR



177.50 EUR 7455.00 EUR



177.40 EUR 35657.40 EUR



177.40 EUR 105553.00 EUR



177.40 EUR 18981.80 EUR



177.40 EUR 6031.60 EUR



177.40 EUR 18981.80 EUR



177.40 EUR 18981.80 EUR



177.40 EUR 16320.80 EUR



177.40 EUR 12950.20 EUR





d) Aggregated information

Price Aggregated volume



177.1851 EUR 3136176.27 EUR





e) Date of the transaction

17/03/2025; UTC+1

f) Place of the transaction





Name: XETRA MIC: XETR





