Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt am Mittwochmittag nach

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.50 Prozent leichter bei 29’202.97 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 301.403 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.030 Prozent auf 29’358.90 Punkte an der Kurstafel, nach 29’350.23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29’199.34 Punkte, das Tageshoch hingegen 29’477.26 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1.67 Prozent abwärts. Der MDAX lag vor einem Monat, am 07.04.2025, bei 24’640.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2025, lag der MDAX noch bei 26’974.15 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 07.05.2024, bei 26’561.47 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13.55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 30’505.59 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23’135.20 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Jungheinrich (+ 4.66 Prozent auf 33.66 EUR), RATIONAL (+ 2.62 Prozent auf 745.50 EUR), Evonik (+ 1.16 Prozent auf 20.10 EUR), LANXESS (+ 1.16 Prozent auf 26.22 EUR) und AIXTRON SE (+ 0.71 Prozent auf 12.69 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HOCHTIEF (-5.19 Prozent auf 160.70 EUR), Delivery Hero (-4.79 Prozent auf 24.85 EUR), EVOTEC SE (-4.17 Prozent auf 6.98 EUR), Lufthansa (-3.59 Prozent auf 6.23 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.02 Prozent auf 121.20 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’561’139 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 27.295 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.95 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

