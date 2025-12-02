EQS-AFR: tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: tonies SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



02.12.2025 / 19:47 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.04.2026Ort: https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 14.04.2026Ort: https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/

02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News