02.12.2025 19:47:53

EQS-AFR: tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: tonies SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
tonies SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

02.12.2025 / 19:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die tonies SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort: https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026
Ort: https://ir.tonies.com/veroffentlichungen/

Sprache: Deutsch
Unternehmen: tonies SE
9 rue de Bitbourg
1273 Luxembourg
Luxemburg

 
