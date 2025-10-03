Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.10.2025 12:00:08

EQS-Adhoc: REPLOID Group AG: REPLOID Group AG beteiligt sich an der HEROSAN Healthcare GmbH – strategische Ausrichtung auf nachhaltige Tiernahrungsprodukte und Produktionen.

REPLOID Group
2100.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kooperation
REPLOID Group AG: REPLOID Group AG beteiligt sich an der HEROSAN Healthcare GmbH – strategische Ausrichtung auf nachhaltige Tiernahrungsprodukte und Produktionen.

03.10.2025 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wels, 03.10.2025
REPLOID Group AG gibt bekannt, dass sie sich an der HEROSAN Healthcare GmbH beteiligt und damit ihr Engagement in den wachstumsstarken Märkten für nachhaltige Tiernahrungsprodukte sowie Erzeugung ausbaut. Der Einstieg in das Unternehmen erfolgt über 2-Phasen. Im Jahr 2025 erwirbt die REPLOID Group AG mehr als 30% der Unternehmensanteile, um im Jahr 2026 über eine bereits notariell vereinbarte “step-up Option” auf 100% Unternehmensanteile erhöhen zu können.  

HEROSAN verfolgt eine klare, auf Nachhaltigkeit, Verantwortung und gesunde Tierernährung ausgerichtete, europaweite Wachstumsstrategie. Mit einem breiten Produktangebot von Futtermischungen mit Hanf und Insektenprotein über funktionale Pilzkomponenten bis zu ausgewählten Fleischprodukten, positioniert sich HEROSAN als Anbieter eines qualitativ hochwertigen Premium- und Qualitätssortiments für Haustiere in Fachmärkten, im Lebensmitteleinzelhandel sowie E-Commerce.

Mit dem Einstieg bei HEROSAN erweitert die REPLOID Group AG ihr Beteiligungsportfolio strategisch um ein sehr stark wachstumsfähiges Unternehmen in einem zukunftsträchtigen Marktsegment. Ziel dieser Beteiligung und Zusammenarbeit ist es, HEROSAN in den nächsten Jahren zu einem der führenden Futtermittelproduzenten Europas zu positionieren.
 


Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No. 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.
 
Aussender: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Strasse 53/2 OG
4600 Wels
Österreich
Ansprechpartner: Philip Pauer
CEO REPLOID Group AG
Tel.: +43 660 4755556
E-Mail: investors@reploid.eu
Internet: https://reploid.eu/
ISIN(s): AT0000A3HRX5 (Aktie)
Börse(n) Wiener Börse (Direct Market Plus)

 

03.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Strasse 53
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
EQS News ID: 2207210

IPO geplant, IPO planned;
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2207210  03.10.2025 CET/CEST

