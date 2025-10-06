Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marinomed Biotech Aktie

06.10.2025 14:56:43

EQS-Adhoc: Marinomed Biotech AG startet Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv- Plattform

Marinomed Biotech
19.25 EUR -3.27%
EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Marinomed Biotech AG startet Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv- Plattform

06.10.2025 / 14:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Ad hoc Mitteilung

Marinomed Biotech AG startet Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv- Plattform

 

Korneuburg, am 06.10.2025 - Ad hoc Mitteilung

Nach den erfolgreichen letzten Kapitalmassnahmen hat der Vorstand der Marinomed Biotech AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute den Start der Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv-Plattform beschlossen. Der Evaluierungsprozess könnte je nach Fortgang der Prüfung strategische Partnerschaften für die beiden Projekte Budesolv und Tacrosolv, sowie den Einstieg eines Strategen beinhalten. Zur Unterstützung dieses Prozesses arbeitet Marinomed mit einem erfahrenen Beratungsunternehmen zusammen.

 

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

 

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

 

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG
PR: Luca Horinek
IR.: Tobias Meister
T: +43 2262 90300 158
E-Mail: pr@marinomed.com
E-Mail: ir@marinomed.com		  

 

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed und Marinosolv® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

 Ad hoc Mitteilung

Marinomed Biotech AG startet Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv- Plattform

 

Korneuburg, am 06.10.2025 - Ad hoc Mitteilung

Nach den erfolgreichen letzten Kapitalmassnahmen hat der Vorstand der Marinomed Biotech AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute den Start der Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv-Plattform beschlossen. Der Evaluierungsprozess könnte je nach Fortgang der Prüfung strategische Partnerschaften für die beiden Projekte Budesolv und Tacrosolv, sowie den Einstieg eines Strategen beinhalten. Zur Unterstützung dieses Prozesses arbeitet Marinomed mit einem erfahrenen Beratungsunternehmen zusammen.

 

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

 

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

 

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG
PR: Luca Horinek
IR.: Tobias Meister
T: +43 2262 90300 158
E-Mail: pr@marinomed.com
E-Mail: ir@marinomed.com		  

 

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed und Marinosolv® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

06.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marinomed Biotech AG
Hovengasse 25
2100 Korneuburg
Österreich
Telefon: +43 2262 90300
E-Mail: office@marinomed.com
Internet: www.marinomed.com
ISIN: ATMARINOMED6
WKN: A2N9MM
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2208704

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208704  06.10.2025 CET/CEST

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}