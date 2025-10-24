HWA Aktie 2928930 / DE000A0LR4P1
24.10.2025 10:34:33
EQS-Adhoc: HWA AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts
EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HWA AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts
Affalterbach, den 24. Oktober 2025 - Der Vorstand der HWA AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 6.72 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde hierzu unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von insgesamt 657.894 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von 9.787.790 Euro, um nominal 657.894,00 Euro auf 10.445.684,00 Euro erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Jahr 2025 gewinnberechtigt. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll das Eigenkapital der HWA AG stärken.
Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung von der Aufrecht GmbH sowie der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH (“DMB”) gezeichnet. Der Platzierungspreis wurde auf 3,04 Euro festgelegt und unterschreitet damit den derzeitigen Börsenpreis der Aktien der HWA AG nicht wesentlich. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment “Basic Board” zugelassen werden. Der Bruttoemissionserlös aus der Transaktion wird sich auf rund 2.00 Millionen Euro belaufen.
Der Termin zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 war für den 31. Oktober 2025 vorgesehen. Dieser Termin ist hinfällig. Der Bericht für das 1. Halbjahr 2025 ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar. Der Ausblick aus dem Geschäftsbericht 2024 für 2025 hat weiter Gültigkeit.
Ansprechpartner:
Investor Relations
Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt über 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.
Ende der Insiderinformation
24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HWA AG
|Benzstrasse 8
|71563 Affalterbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)7144 87 17-279
|Fax:
|+49 (0)7144 87 18-111
|E-Mail:
|ir@hwaag.com
|Internet:
|http://www.hwaag.com
|ISIN:
|DE000A0LR4P1
|WKN:
|A0LR4P
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2218368
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2218368 24.10.2025 CET/CEST
