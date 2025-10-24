Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HWA Aktie 2928930 / DE000A0LR4P1

24.10.2025 10:34:33

EQS-Adhoc: HWA AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

HWA
3.20 EUR 2.89%
EQS-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HWA AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

24.10.2025 / 10:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HWA AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts

Affalterbach, den 24. Oktober 2025 - Der Vorstand der HWA AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 6.72 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde hierzu unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von insgesamt 657.894 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von 9.787.790 Euro, um nominal 657.894,00 Euro auf 10.445.684,00 Euro erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Jahr 2025 gewinnberechtigt. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll das Eigenkapital der HWA AG stärken.

Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung von der Aufrecht GmbH sowie der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH (“DMB”) gezeichnet. Der Platzierungspreis wurde auf 3,04 Euro festgelegt und unterschreitet damit den derzeitigen Börsenpreis der Aktien der HWA AG nicht wesentlich. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment “Basic Board” zugelassen werden. Der Bruttoemissionserlös aus der Transaktion wird sich auf rund 2.00 Millionen Euro belaufen.

Der Termin zur Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 war für den 31. Oktober 2025 vorgesehen. Dieser Termin ist hinfällig. Der Bericht für das 1. Halbjahr 2025 ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar. Der Ausblick aus dem Geschäftsbericht 2024 für 2025 hat weiter Gültigkeit.

 

Ansprechpartner:

Investor Relations
HWA AG
Marc Schimmelpfennig
Benzstrasse 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
ir@hwaag.com
www.hwaag.com


Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt über 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.



Ende der Insiderinformation

24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HWA AG
Benzstrasse 8
71563 Affalterbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)7144 87 17-279
Fax: +49 (0)7144 87 18-111
E-Mail: ir@hwaag.com
Internet: http://www.hwaag.com
ISIN: DE000A0LR4P1
WKN: A0LR4P
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2218368

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218368  24.10.2025 CET/CEST

