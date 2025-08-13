Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’912 0.2%  SPI 16’609 0.1%  Dow 44’459 1.1%  DAX 24’222 0.8%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 5’382 0.9%  Gold 3’356 0.3%  Bitcoin 96’823 -0.1%  Dollar 0.8032 -0.4%  Öl 66.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Porsche Automobil vz-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Porsche Automobil vz-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Siemens Energy-Aktie im Blick: Rekordaufträge, Ausblick angehoben und Dividende wieder möglich
Bullish vor NYSE-Debüt: Bullish-Aktien sollen über der erhöhten Preisspanne ausgegeben werden
Porsche-Aktie legt trotzdem zu: Gewinnwarnung nach Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr
AAMG-Deal voraus?: Lilium-Aktie im Höhenflug
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2025 14:18:14

EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Blue Cap verkauft Tochtergesellschaft con-pearl GmbH an Inteplast Group Corporation und passt transaktionsbedingt Prognose für Geschäftsjahr 2025 an 

Blue Cap
18.10 EUR 5.23%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognoseänderung
Blue Cap AG: Blue Cap verkauft Tochtergesellschaft con-pearl GmbH an Inteplast Group Corporation und passt transaktionsbedingt Prognose für Geschäftsjahr 2025 an 

13.08.2025 / 14:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 13. August 2025 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat heute einen Vertrag über den Verkauf der 100%-Beteiligung con-pearl GmbH („con-pearl“) geschlossen. Käufer ist die Inteplast Group Corporation („Inteplast“).

Der Gesamterlös (vor Steuern) liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich und mehr als 10 % über der Net Asset Value-Bewertung zum 31. Dezember 2024. Der Unternehmensverkauf entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals (Internal Rate of Return) von jährlich über 60 % und bedeutet ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von rund 15x.

con-pearl, die seit 2019 zur Blue Cap gehörte, ist ein international tätiger Hersteller von innovativen Leichtbau-Kunststoffprodukten, die unter anderem im Bereich der Transport- und Lagerverpackung zum Einsatz kommen.

Unter Berücksichtigung der Transaktion passt die Blue Cap ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 an. Mit dem Abgang von con-pearl entfällt ein wesentlicher Baustein der bisherigen Umsatz- und Margenplanung. Der Vorstand erwartet nun für die fortgeführten Geschäftsbereiche(2) einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2025 in einer Bandbreite von 120 - 140 Mio. Euro (zuvor 200 - 220 Mio. Euro) und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 5,0 - 6,0 % (zuvor 10,0 - 11,0 %).

(1) Adjustments: Bereinigt um aussergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmassnahmen und Einmaleffekte

(2) Aufgrund des Verkaufes von con-pearl werden die Beiträge des Unternehmens im laufenden Jahr wie auch im Vorjahr nach IFRS-Systematik unter aufgegebene Geschäftsbereiche zusammengefasst werden. Zu den fortgeführten Geschäftsbereichen werden demzufolge alle übrigen Portfoliounternehmen gehören. Die hier angegebene Prognose für das Gesamtjahr 2025 berücksichtigt bereits nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche ohne con-pearl.

 

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an fünf Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt

Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-0
ir@blue-cap.de

 

 



Ende der Insiderinformation

13.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Blue Cap AG
Ludwigstrasse 11
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 89-288 909 0
Fax: +49 89 288 909 19
E-Mail: ir@blue-cap.de
Internet: www.blue-cap.de
ISIN: DE000A0JM2M1
WKN: A0JM2M
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2182836

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2182836  13.08.2025 CET/CEST

Nachrichten zu Blue Cap AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Blue Cap AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 SMI steckt im Sommerloch
09:11 Marktüberblick: Software-Aktien unter Druck
08:05 Rohstoffmärkte im Sog der Handelsspannungen
07:00 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke auf dem Prüfstand
12.08.25 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’369.11 19.65 BXPSBU
Short 12’619.95 13.83 BOIS7U
Short 13’105.81 8.81 BP9SUU
SMI-Kurs: 11’912.46 13.08.2025 14:19:37
Long 11’376.04 19.18 BK5S8U
Long 11’143.27 13.83 BMYSUU
Long 10’651.02 8.87 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
NIO Aktie News: NIO fällt am Nachmittag tief
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ebenfalls fester

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}