04.12.2025 07:18:36

Epic Suisse hat Aktien im Wert von 70 Millionen Franken platziert

Epic Suisse
83.89 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Epic Suisse hat die am Vortag angekündigte Privatplatzierung neuer Aktien abgeschlossen. Dabei wurden Aktien für 70 Millionen Franken platziert statt wie ursprünglich vorgesehen für 60 Millionen.

Konkret wurden 875'000 neue Aktien zu einem Preis von 80,00 Franken je Titel platziert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sie wurden aus dem bestehenden Kapitalband ausgegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 8. Dezember 2025 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Epic-Suisse-Aktien schlossen am Mittwochabend an der Schweizer Börse bei 84,40 Franken. Der Abschlag beträgt somit gut 5 Prozent.

Die Immobiliengesellschaft will mit den Mitteln ihre finanzielle Flexibilität stärken und das Immobilien-Portfolio ausweiten.

cf/uh

