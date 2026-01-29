Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Profiteur von Zukäufen 29.01.2026 10:30:00

Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025

Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025

Emmi ist 2025 überraschend stark gewachsen.

Der Luzerner Milchverarbeiter profitierte von Zukäufen im Jahr davor unter anderem im Dessert-Bereich sowie von guten Verkäufen in der Region Amerika.

Emmi steigerte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz in Franken um satte 9,1 Prozent auf 4,7 Milliarden Franken. Akquisitionseffekte steuerten 7,9 Prozent zum Wachstum bei. Aus eigener Kraft respektive organisch legte der Hersteller von Caffé Latte, Käse und Jogurts um 4,3 Prozent zu. Dagegen schmälerten negative Währungseffekte das Ergebnis um 3,1 Prozent.

Überdurchschnittlich gut liefen die Verkäufe in den Wachstumsmärkten Brasilien, Chile und Mexiko, teilte Emmi mit. Aber auch im Heimmarkt Schweiz konnte Emmi überraschend stark zulegen. Europa dagegen schwächelte.

Einen starken Wachstumsbeitrag haben Premium-Desserts geleistet, wie es heisst. 2024 hatte Emmi unter anderem die französische Patisserie-Gruppe Mademoiselle Desserts übernommen. Erfreuliche Wachstumsraten hätten insgesamt auch die Nischen Ready-to-drink-Kaffee mit Emmi Caffè Latte und Spezialitätenkäse erzielt.

Erwartungen übertroffen

Das Unternehmen übertraf mit dem organischen Wachstum sowohl das eigene Ziel wie auch die Vorhersagen von Analysten deutlich. Selber rechnete Emmmi mit 2 bis 3 Prozent organischem Wachstum. Analysten im AWP-Konsens hatten mit 2,8 Prozent gerechnet. Emmi betonte, dass vor allem die positive Volumenentwicklung die eigenen Wachstumsziele übertroffen hat.

Nach Regionen zogen die Verkäufe vor allem in Americas (org. +6,4%) kräftig an. Die Division Global Trade (5,6%), die mit Direktexporten aus der Schweiz Kunden in Länder beliefert, in denen Emmi keine eigenen Gesellschaften hat, wuchs ebenfalls überdurchschnittlich. Das Geschäft im Heimmarkt Schweiz (+3,4%) hingegen verzeichnete wie erwartet ein kleineres Plus. Im Vergleich schwach entwickelte sich Europa (+1,4%).

Ab dem Geschäftsjahr 2026 will die Emmi-Gruppe ihre Gesundheitsstrategie mit der Einführung der Plattform "nutrition+" stärken. Der Konzern baut damit bei funktionalen Milchprodukten ein weiteres Wachstumsfeld aus.

Die Gewinnzahlen für 2025 werden am 26. Februar bekannt gegeben. Das Unternehmen sieht sich dabei auf Kurs. Emmi glich negative Währungseffekte und US-Zölle laut eigenen Angaben dank dezentralem Geschäftsmodell, Effizienzprogrammen und Kostendisziplin weitgehend aus. Der Konzern bestätigte die Prognosen für EBIT und Reingewinnmarge am unteren Ende der Bandbreiten sowie die Mittelfristziele unverändert.

Emmi-Aktien nach Jahreszahlen mit Kurssprung

Die Aktien von Emmi legen am Donnerstag im frühen Handel in einem leicht festeren Gesamtmarkt deutlich zu. Die am Morgen veröffentlichten Jahres-Umsatzzahlen werden von Analysten durchwegs positiv aufgenommen.

Die Emmi-Aktie steigt im Schweizer Handel zeitweise 3,48 Prozent auf 774 Franken. Das Tageshoch liegt bei 775 Franken.

Emmi habe "robuste und starke" Umsatzzahlen über den Erwartungen erreicht, heisst es bei der ZKB. Zudem sei die erwartete Verlangsamung beim organischen Umsatzwachstum ausgeblieben. Zu verdanken sei dies etwa dem hinsichtlich Wachstums-Qualität und geografischer Diversifikation immer besseren Produktportfolio. Da auch die Aktien von Emmi - wie viele Food-Werte - im letzten Jahr nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten habe können, liege der faire Wert der Aktie mittlerweile "deutlich" über dem aktuellen Aktienkurs.

Auch bei Vontobel lobt man die mittlerweile breite Angebotspalette, welche Emmi auch im letzten Geschäftsjahr ein "überzeugendes Wachstum" geliefert habe. Gewinnseitig zeige sich indes ein anderes Bild. Vontobel sieht Einschränkungen bei der Gewinnentwicklung. Neben dem starken Franken dürfte uch die Kapitalrendite durch die jüngste Grossakquisition von Mademoiselle Desserts begrenzt werden. Die Übernahme müsse nun "positive Impulse" für die Zukunft liefern, um eine "konstruktivere Markteinschätzung" für Emmi in Aussicht zu stellen, heisst es.

Luzern (awp)

Weitere Links:

Emmi-Aktie fester: Auflösung der Aktionärsgruppe ZMP Invest, MIBA, Käsermeister

Bildquelle: Emmi AG
